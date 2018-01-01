عقدت اللجنة الدائمة لمؤتمر العتبات المقدسة في العالم الاسلامي اجتماعها الدوري الثاني لمناقشة وتفعيل بنود «بيان كربلاء» في العاصمة الايرانية طهران.

تشارك في المؤتمر العتبات المقدسة في كل من العراق وايران وسوريا ولبنان، وتناقش اهم ما جاء في «بيان كربلاء» الذي صدر في المؤتمر الاول للعتبات المقدسة والمزارات الشريفة في نيسان الماضي.

وقال ممثل رئيس ديوان الوقف الشيعي السيد موسى الخلخالي للموقع الرسمي «ان الاجتماع ناقش قرارات اللجان الفرعية التي عقدت في كربلاء لمتابعة اهم الفقرات التي تضمنها البيان لتقديم افضل الخدمات للزائرين».

وأضاف «هناك الكثير من القرارات المفيدة للزائرين الكرام، كما تم الاتفاق على فتح مراكز للإرشاد الاسري لمعالجة مشاكل الاسرة».

وأشار الخلخالي، وهو المدير العام لدائرة العتبات المقدسة الى انه تم الاتفاق على عقد مؤتمرات في العراق وايران لمعالجة مشاكل الاسرة، لافتا الى اتفاق المجتمعين على عقد الاجتماع المقبل في شهر رجب القادم في العتبة الكاظمية المقدسة.