أعلن رئيس لجنة الدعاية والشؤون الدولية التابعة للجنة «تبريز عاصمة السياحة الإسلامية للعام 2018» حجة الاسلام «احمد حميدي»، اعلن عن إنتاج فیلم «تبريز» الوثائقي وترجمته بثماني لغات حية عالمية، بما يشمل الفارسية والعربية والآذرية التركية والتركية الأناضولية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية.

قال حجة الاسلام حميدي، ان عام 2018 يشكل فرصة مثلى للتعريف بمدينة تبريز الكبری علی الصعيدين الوطني والدولي.

وتابع قائلا: إن تبريز التي تضم في ربوعها وعلی مدی تاريخها العريق الكثير من الفلاسفة والأدباء والفضلاء والمعالم والآثار التاريخية والعلمية والفنية تزخر بالكثير من المؤهلات ليذاع صيتها علی الصعيدين الوطني والدولي.

واستمر بالقول، ان بلدية تبريز وفي سياق تعرّف المؤسسات والمنظمات العالمية علی هذه المدينة التاريخية ومعالمها السياحية، وعلی أعتاب إقامة حدث «تبريز عاصمة السياحة الإسلامية للعام 2018» الثقافي، قد وضعت الكثير من هذه الوثائق الی جانب السلع الثقافية الأخری في متناول الأجهزة المعنية بهذه اللجنة الوطنية.

وأضاف مساعد الشؤون الثقافية والإجتماعية ببلدية تبريز، قائلا انه تم تقديم هذه الوثائق الی العديد من السفارات والمنظمات السياحية والمنظمات الدولية بما فيها المدن الكبری وجمعية رؤساء البلديات الآسيوية ومنظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية (UCLG)،ومنظمة العواصم والمدن الإسلامية (OICC)، والفنادق والمدن التوأمة.

كما أعلن حجة الإسلام حميدي عن طباعة الكثير من النشرات الإعلانية تحت عنوان «تبريز.. مدينة الجمال الفريد» بثلاثة لغات؛ الفارسية والعربية والإنكليزية في 50 ألف نسخة.

وفي معرض تأكيده علی ضرورة تكثيف التعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية وغير الحكومية لتعزيز مكانة تبريز العالمية، قال انه من خلال تنفيذ مختلف البرامج علی المستوی الوطني وعبر مشاركة المواطنين علی نطاق واسع، يتم بذل الجهود للإرتقاء بامكانات وطاقات المحافظة في اطار برنامج تبريز 2018 علی صعيد العالم.

يذكر انه خلال استضافة العاصمة النيجيرية نيامي، لإجتماع الخبراء رفيعي المستوی علی هامش مؤتمر وزراء السياحة للدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لنسخته التاسعة (في ديسمبر 2015) وقع الإختيار علی مدينة تبريز لتكون أنموذجا للسياحة في البلدان الإسلامية خلال العام 2018.