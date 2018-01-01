ما بين 10 - 19 كانون الثاني الحالي طهران تستضيف الدورة الـ 33 من مهرجان فجر الموسيقي تستضيف العاصمة طهران الدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان فجر الموسيقي مابين 10 - 19 كانون الثاني الحالي بحضور مميز عالمياً ومحلياً يحيي المشاركون فيه 100 حفلة موسيقية متنوعة.