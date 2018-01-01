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رقم الخبر: 210566 تاريخ النشر: كانون الثاني 01, 2018 الوقت: 16:01 الاقسام: ثقافة وفن  
طهران تستضيف الدورة الـ 33 من مهرجان فجر الموسيقي
ما بين 10 - 19 كانون الثاني الحالي

طهران تستضيف الدورة الـ 33 من مهرجان فجر الموسيقي

تستضيف العاصمة طهران الدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان فجر الموسيقي مابين 10 - 19 كانون الثاني الحالي بحضور مميز عالمياً ومحلياً يحيي المشاركون فيه 100 حفلة موسيقية متنوعة.

ويشارك في المهرجان عددا من الفرق الأجنبية من الهند وفرنسا والبرتغال وافغانستان ومنغوليا  وصربيا وايطاليا وتركيا والمانيا والسنغال واليابان.

وعلى الصعيد المحلي فستحيي عشر فرق أوركسترا ايرانية حفلات موسيقية متعددة، فيما تشارك فرق محلية لأحياء الفولكلور الايراني من مازندران وكردستان وكيلان وهرمزكان ولرستان وبوشهر وآذربايجان.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ مهر
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