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|رقم الخبر: 210566
|تاريخ النشر: كانون الثاني 01, 2018
|الوقت: 16:01
|الاقسام: ثقافة وفن
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ما بين 10 - 19 كانون الثاني الحالي
طهران تستضيف الدورة الـ 33 من مهرجان فجر الموسيقي
تستضيف العاصمة طهران الدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان فجر الموسيقي مابين 10 - 19 كانون الثاني الحالي بحضور مميز عالمياً ومحلياً يحيي المشاركون فيه 100 حفلة موسيقية متنوعة.
ويشارك في المهرجان عددا من الفرق الأجنبية من الهند وفرنسا والبرتغال وافغانستان ومنغوليا وصربيا وايطاليا وتركيا والمانيا والسنغال واليابان.
وعلى الصعيد المحلي فستحيي عشر فرق أوركسترا ايرانية حفلات موسيقية متعددة، فيما تشارك فرق محلية لأحياء الفولكلور الايراني من مازندران وكردستان وكيلان وهرمزكان ولرستان وبوشهر وآذربايجان.
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