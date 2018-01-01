وأضافت الوزارة - في بيان أصدرته مساء السبت، أن الجيش التونسي قام بتعزيز الانتشار الميداني على الحدود البرية والبحرية وبالمرتفعات الغربية للبلاد، مع تكثيف الطلعات الجوية للمراقبة، كما يقوم بدعم قوات الأمن الداخلي في الحملات الأمنية وفي نقاط المراقبة بمداخل المدن.. موضحة أن باقي الوحدات العسكرية في حالة تأهب داخل الثكنات للتدخل عند الحاجة بتشكيلات تدخل سريع محمولة برا أو جوا أو على متن قوارب.