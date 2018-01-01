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رقم الخبر: 210544 تاريخ النشر: كانون الأول 31, 2017 الوقت: 19:56 الاقسام: عربيات  
وزارة الدفاع التونسية: إجراءات ميدانية لتأمين احتفالات رأس السنة

وزارة الدفاع التونسية: إجراءات ميدانية لتأمين احتفالات رأس السنة

أعلنت وزارة الدفاع التونسية أنها إتخذت جميع الإجراءات الميدانية والتنسيقية اللازمة مع كافة الوحدات الأمنية في البلاد، لتأمين إحتفالات رأس السنة الجديدة.

وأضافت الوزارة - في بيان أصدرته مساء السبت، أن الجيش التونسي قام بتعزيز الانتشار الميداني على الحدود البرية والبحرية وبالمرتفعات الغربية للبلاد، مع تكثيف الطلعات الجوية للمراقبة، كما يقوم بدعم قوات الأمن الداخلي في الحملات الأمنية وفي نقاط المراقبة بمداخل المدن.. موضحة أن باقي الوحدات العسكرية في حالة تأهب داخل الثكنات للتدخل عند الحاجة بتشكيلات تدخل سريع محمولة برا أو جوا أو على متن قوارب.

 
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مصدر الخبر: تونس/وكالات
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