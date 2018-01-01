|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 210543
|تاريخ النشر: كانون الأول 31, 2017
|الوقت: 19:51
|الاقسام: عربيات
|
العثور على 7 عبوات ناسفة من مخلفات التنظيمات الإرهابية في جرود عرسال
أعلن الجيش اللبناني، أنه عثر على 3 عبوات ناسفة معدة للتفجير زنة الواحدة منها حوالي 2 كجم، في محلة وادي حميد- جرود عرسال.
وأشار الجيش - في بيان مساء السبت - أنه عثر على 4 عبوات معدة للتفجير زنة كل منها حوالي نصف كجم، وقذيفة هاون ورمانتي بندقية حربية، في محلة وادي العويني- جرود عرسال، جميعها من مخلفات التنظيمات الإرهابية، موضحاً أن مجموعة من فوج الهندسة بالجيش عملت على تفكيك العبوات وتفجيرها في أماكنها.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر