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رقم الخبر: 210543 تاريخ النشر: كانون الأول 31, 2017 الوقت: 19:51 الاقسام: عربيات  
العثور على 7 عبوات ناسفة من مخلفات التنظيمات الإرهابية في جرود عرسال

العثور على 7 عبوات ناسفة من مخلفات التنظيمات الإرهابية في جرود عرسال

أعلن الجيش اللبناني، أنه عثر على 3 عبوات ناسفة معدة للتفجير زنة الواحدة منها حوالي 2 كجم، في محلة وادي حميد- جرود عرسال.

وأشار الجيش - في بيان مساء السبت - أنه عثر على 4 عبوات معدة للتفجير زنة كل منها حوالي نصف كجم، وقذيفة هاون ورمانتي بندقية حربية، في محلة وادي العويني- جرود عرسال، جميعها من مخلفات التنظيمات الإرهابية، موضحاً أن مجموعة من فوج الهندسة بالجيش عملت على تفكيك العبوات وتفجيرها في أماكنها.

 
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مصدر الخبر: بيروت/وكالات
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