أعلن الجيش اللبناني، أنه عثر على 3 عبوات ناسفة معدة للتفجير زنة الواحدة منها حوالي 2 كجم، في محلة وادي حميد- جرود عرسال.

وأشار الجيش - في بيان مساء السبت - أنه عثر على 4 عبوات معدة للتفجير زنة كل منها حوالي نصف كجم، وقذيفة هاون ورمانتي بندقية حربية، في محلة وادي العويني- جرود عرسال، جميعها من مخلفات التنظيمات الإرهابية، موضحاً أن مجموعة من فوج الهندسة بالجيش عملت على تفكيك العبوات وتفجيرها في أماكنها.