تمكنت الأجهزة الأمنية بولاية كسلا بالسودان، من تحرير 95 رهينة من قبضة عصابة لتهريب والإتجار بالبشر، احتجزتهم في أحدى الغابات شرقي قرية ترينقة بمحلة خشم القربة، وذلك بعد تبادل إطلاق النار مع المتهمين وضبط عدد منهم.

وقال مدير شرطة الجنايات بولاية كسلا، العميد عبد الله الصايغ - في بيان صحفي - إن عملية تحرير الرهائن تم فيها تبادل لإطلاق النار دون حدوث أية إصابة بين أفراد الشرطة أو الرهائن أو الجناة، موضحاً أنه تم إلقاء القبض على عدد من الجناة وسيتم التعامل معهم وفقا للقانون.

وبدوره، تابع والي كسلا، آدم جماع آدم، أوضاع الرهائن الذين تم إطلاق سراحهم برئاسة الشرطة، مؤكدا أن عام 2018 سيكون عاما لحسم ظاهرة تهريب البشر بالولاية، منوها بأن هذه العملية تعد هي الأكبر من حيث أعداد الرهائن خلال عام 2017.

من جهة اخرى، على خلفية قلق دول المنطقة بخصوص جزيرة سواكن، استقبل وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف في الخرطوم مساعد نظيره السعودي محمد العايش لبحث المستجدات في الشرق الأوسط.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" بأن الوزير السوداني أكد التزام بلاده وموقفها الثابت "تجاه قضايا الأمة العربية والإسلامية، والدفاع عن المقدسات".

وأوضحت الوكالة أن الجانبين أجريا مباحثات تناولت مجمل القضايا المتعلقة بالأوضاع الأمنية والعسكرية في المنطقة "ومناقشة التدابير المطلوبة للتعاطي مع الأحداث وما يستجد من مواقف بالقدر الذي يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة".

تجدر الإشارة إلى أن هذه المفاوضات جاءت على خلفية قلق عميق أعربت عنه السعودية وكذلك مصر إزاء إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن موافقة نظيره السوداني عمر البشير على تولي أنقرة تعمير وإدارة جزيرة سواكن في البحر الأحمر.

وأثارت هذه التصريحات جدلا واسعا وانتقادات لاذعة وخاصة من قبل وسائل إعلام مصرية وخليجية، وتحدث البعض عن حلف يجمع تركيا وإيران وقطر، الأمر الذي نفاه المسؤولون السودانيون والأتراك بشدة.