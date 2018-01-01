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|رقم الخبر: 210540
|تاريخ النشر: كانون الأول 31, 2017
|الوقت: 19:42
|الاقسام: عربيات
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الكويت تتولى عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن خلفا لمصر
أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، الأحد، أنه من المقرر أن تتولى دولة الكويت غداً الاثنين، عضوية غير دائمة في مجلس الأمن مدة عامين لتخلف مصر في تمثيل المجموعة العربية.
وأفادت الوكالة الكويتية، أن الكويت التي انضمت إلى الأمم المتحدة رسميا عام 1963، تكون بذلك قد حصلت على عضوية مجلس الأمن للمرة الثانية في تاريخها؛ إذ سبق وتولت ذلك عامي 1978 و1979، ومن المقرر أن تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال شهر فبراير المقبل.
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