الكويت تتولى عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن خلفا لمصر أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، الأحد، أنه من المقرر أن تتولى دولة الكويت غداً الاثنين، عضوية غير دائمة في مجلس الأمن مدة عامين لتخلف مصر في تمثيل المجموعة العربية.