بغداد/نافع الكعبي - شهد العراق خلال العام 2017 الحالي، احداثاً أمنية في بغداد والمحافظات انعكست بشكل كبير على الوضع الامني في البلاد، ولعل أبرزها اعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي تحرير العراق بالكامل، وتحرير مدينة الموصل، وفرض الامن في كركوك بعد دخول القوات الاتحادية الى المحافظة، فضلاً عن خروج تظاهرات في محافظات اقليم كردستان، فيما أعلنت قيادة عمليات الأمن بمحافظة نينوى العراقية عن قتل 17 من عناصر تنظيم داعش، في حين استشهد واصيب 13 مدنيا بهجوم شنة عناصر داعش الوهابية على منطقة الفرحاتية جنوبي صلاح الدين، في وقت اعتبر الامين العام لحركة "عصائب اهل الحق" قيس الخزعلي، بأن واجب الحكومة والبرلمان مراجعة "الاعداد الحقيقية للتواجد الأجنبي"في البلاد.

وقال قائد شرطة نينوى العميد واثق الحمداني: إن قوة من سوات نينوى ومروحيات امريكية قتلت ١٧ عنصرا من تنظيم "داعش" جنوب المحافظة. وأضاف الحمداني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة من سوات نينوى وخلال عملية أمنية نفذتها بإشراف قائد عمليات نينوي تمكنت من قتل خمسة من عناصر تنظيم داعش في جزيرة ‏في نهر دجلة في منطقة البو سيف جنوب الموصل".

وكان مصدر محلي قد كشف لـ السومرية نيوز، ان عناصر "داعش" يختبئون في مواقع تسمى الحويجة واطراف مشاريع المياه جنوب الموصل.

وفي صلاح الدين، استشهد واصيب 13 مدنيا بهجوم شنة عناصر داعش الوهابية على منطقة الفرحاتية جنوبي المحافظة.

ونقلت"الاتجاه برس" عن بيان لإعلام الحشد الشعبي، ان “عناصر داعش الاجرامية شنت هجوما منتصف ليلة السبت على المدنيين في منطقة الفرحاتية قناة 10 شمالي قضاء بلد جنوبي صلاح الدين، ما اسفر عن استشهاد اربعة اشخاص وإصابة تسعة آخرين بجروح متفاوتة”. وأضاف: إن عناصر داعش استخدمت الاسلحة الخفيفة وقامت بزرع العبوات الناسفة قبل انسحابها”.

وتابع، ان "القوات الامنية تبسط سيطرتها على المنطقة المذكورة بعد اشتباك مع الارهابيين".

وفي ديالى، صرح قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي، عن تدمير معمل للتفخيخ تابع لتنظيم "داعش" في حاوي العظيم شمال بعقوبة.

وقال العزاوي في حديث لـ السومرية نيوز: إن قوة أمنية من الجيش نفذت عملية تمشيط واسعة في حاوي العظيم (77 كم شمال بعقوبة) ونجحت بضبط معمل للتفخيخ وصنع العبوات الناسفة تابع لتنظيم "داعش" وتم تدميره بالحال، فيما تم تدمير احدى المركبات التي كانت تستخدم من قبل التنظيم في التنقل".

في غضون ذلك، أكد القيادي في الحشد الشعبي جبار المعموري، السبت، أن تنظيم "داعش" بدأ بتصفية الاصوات المناوئة لفكره في حوض حمرين شمال شرق ديالى، فيما اعتبر مايحدث هو احياء لاستراتيجية اعتمدتها القاعدة بعد عام 2006.

وقال المعموري في حديث صحافي: إن تنظيم داعش استهدف مؤخرا بعض الشخصيات المعروفة في حوض حمرين (75 كم شمال شرق ب‍عقوبة)، ضمن حدود نواحي جبارة وجلولاء وقره تبه بعضها عشائري والبعض الآخر من النخب المجتمعية المعروفة".

وأضاف المعموري، أن "جميع الشخصيات المستهدفة تشترك بسمة رفض فكر داعش ومقاومته ولها صوت عال في هذا الاطار"، مؤكدا أن "التنظيم بدأ بتصفية تلك الاصوات المقاومة لفكره من خلال هجمات اجرامية تشن بين الحين والاخر".

وفي كركوك، اعلنت منظمة بدر فرع الشمال، عن نجاة مسؤول حماية رئيس المنظمة محمد مهدي البياتي من محاولة اغتيال وسط المحافظة.وقال مسؤول إعلام المنظمة علي تسينلي في حديث صحافي: إن مسؤول الحماية، محمد مهدي البياتي، رئيس منظمة بدر فرع الشمال، نجا من محاولة اغتيال تعرض لها في منطقة راس الجسر، وسط كركوك"، موضحا أن "المهاجمين حاولوا اغتيال واختطاف المسؤول لكنه تمكن من النجاة من المجموعة المسلحة التي حاولت تنفيذ الهجوم".

وأضاف تسينلي، أن "هذه المحاولات البائسة من قبل هذه المجاميع الارهابية لن تنال من عزيمة ابطال منظمة بدر الذين سطروا اروع الملاحم في كسر تنظيم داعش"، مشيرا الى أن "تحقيقاً فتح بالحادثة للوصول الى الجناة".

وفي الأثناء، افاد مصدر أمني في المحافظة، بأن ثلاثة مدنيين اصيبوا جراء القاء قنبلة يدوية على مقهى وسط المحافظة.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن مجهولين القوا، قنبلة يدوية على احد المقاهي بشارع القدس وسط كركوك، وتسبب عنها إصابة ثلاثة مدنيين بجروح متوسطة ".

الى ذلك، كشف مصدر في وزارة الداخلية، عن اعتقال 118 مطلوبا في عملية امنية نفذت بخمس محافظات.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز: إن القوات الامنية تمكنت من اعتقال 118 مطلوبا خلال عملية امنية نفذت بخمس محافظات"، مبينا ان "هؤلاء مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة". واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "المعتقلين توزعوا بواقع 23 مطلوبا من واسط و59 مطلوبا من البصرة، و20 مطلوبا من ذي قار، و12 مطلوبا من ميسان، واربعة مطلوبين من المثنى"، مشيرا الى ان "هؤلاء صدرت بحقهم اوامر قبض بحسب توجيهات الوزارة ولبسط سلطة فرض القانون".

يذكر ان القوات الامنية تنفذ بين فترة واخرى عمليات دهم وتفتيش في المحافظات لاعتقال مطلوبين بتهم "ارهابية" وجنائية.

وفي العاصمة، أفاد مصدر في الشرطة، الأحد، بإصابة اثنين من عناصر الحشد العشائري جراء هجوم مسلح جنوبي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز: إن مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الكاتمة باتجاه نقطة تفتيش تابعة للحشد العشائري بمنطقة هور رجب التابعة للدورة، ما أسفر عن إصابة اثنين من عناصر النقطة". يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.

* العبادي: سيبقى عام النصر خالداً في تأريخ شعبنا

هنأ رئيس الوزراء حيدر العبادي، الاحد، الشعب العراقي بحلول العام الجديد، فيما اشار الى أن "عام النصر" سيبقى خالداً في تأريخ الشعب.

وقال العبادي في بيان صحفي: "سيبقى عام النصر الكبير خالداً في تأريخ شعبنا تتجدد ذكراه كل عام، ونتطلع للعمل معا من اجل الحفاظ على النصر والوحدة والمضي بنفس الهمة والعزيمة من اجل اعادة الاستقرار والإعمار واكمال عودة النازحين الى ديارهم".

* نزوح 27 ألف أسرة في المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد

كشفت شبكة تحالف الأقليات، عن حصول أكبر عدد من الخروقات والكوارث بحق الأقليات القومية والدينية بعد انتهاء الحرب ضد تنظيم "داعش"، وإحداث 16 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لافتة إلى تدمير 97 مزارًا ومعبدًا وكنيسة ونزوح 27 ألف أسرة في المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وقال رئيس الشبكة هوكر تشتو في مؤتمر صحافي، إنه بعد أحداث 16 تشرين الأول/أكتوبر الماضي نزحت أكثر من 27 الف اسرة تتالف من 166 الف و422 شخصا، لافتا إلى أن جميعهم من سكنة المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد. وأضاف أنه بسبب الصراعات في هذه المناطق فانه في عام 2017 فقط تم اختطاف 8 أشخاص مازال مصيرهم مجهولا وتم اعتقال شخصين اخرين من دون سبب وحياتهم معرضة للخطر، حسب قوله.

* إجراءات أميركية لمنع "داعش" جديد غرب العراق

أكد المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لمكافحة "داعش" بريت ماكغورك، أن التحالف الدولي بقيادة واشنطن سيتخذ سلسلة إجراءات غرب العراق كي لا تظهر نسخة جديدة من "داعش"، فيما حذرت الدفاع الاميركية من لجوء التنظيم الى هجمات "الذئاب المنفردة"، مبينا ان "العمليات ستركز في الربع الأول من العام المقبل على إنهاء التنظيم وبعد ذلك سيتحول التركيز إلى الاستقرار. وأوضح ماكغورك أن "جهود قوات التحالف خلال العام المقبل ستتركز على تحقيق الاستقرار للمناطق التي تم تحريرها من سيطرة تنظيم داعش"، لافتا إلى أن "عدد العراقيين الذي عادوا إلى منازلهم بعد هزيمة التنظيم بلغ نحو 2ر8 مليون شخص، ولَم يستطع التنظيم إدراك سيطرته على متر واحد من الأراضي التي تمت استعادتها منه بدءاً من الموصل حتى مدينة تكريت".

وتابع أن "القوات الأميركية ما زالت تدرب القوات العراقية حتى تتمكن السلطات المحلية من تحقيق الأمن للعراقيين والتعامل مع مثل هذه التنظيمات إذا ظهرت مرة أخرى"، محذرا "من إمكانية لجوء التنظيم الإرهابي إلى استراتيجية هجمات الذئاب المنفردة، ويقوم بإلهام أتباعه والموالين له في جميع أنحاء العالم بشن هجمات فردية في الدول التي يقيمون بها".

* تعليق رحلة لنقل اطفال داعش الروس من بغداد

أفادت مسؤولة حقوق الإنسان بجمهورية داغستان الروسية مارينا إيجوفا، أن" رحلة جوية جديدة تقل الأطفال من سجن بغداد ألغيت بسبب رفض الأمهات السجينات التخلي عن أطفالهن".

وقالت: الرحلة التي كانت مقررة في الـ22 من ديسمبر الجاري لم تتم حتى الآن، لأن السلطات العراقية ترفض الإفراج عن هؤلاء النساء بسبب توجيه اتهامات جدية إليهن. ولم توجه السلطات أية اتهامات إلى الأطفال وهي جاهزة للإفراج عنهم”.

* الخزعلي يطالب بمراجعة الاعداد الحقيقية للتواجد الأجنبي

اعتبر الامين العام لحركة "عصائب اهل الحق" قيس الخزعلي، السبت، بأن واجب الحكومة والبرلمان مراجعة "الاعداد الحقيقية للتواجد الأجنبي"، فيما شدد على "دعم" اجراءات مكافحة الفساد و"رفض" المحاصصة.

وقال الخزعلي في كلمة خلال احتفالية "النصر والتحرير" التي اقامتها عصائب اهل الحق في بغداد والمحافظات بذكرى "هزيمة الاحتلال الامريكي"، "يحق لنا ان نحتفل اليوم بالذكرى السادسة لهزيمة الاحتلال الامريكي، فالانتصار على الاحتلال هو انتصار على اكبر قوة في العالم"، موضحا أن "هزيمة الاحتلال هي استرداد السيادة التي اراد الامريكي انتهاكها".

واضاف الخزعلي، أن "المنجز العسكري والسياسي لم يتحقق لولا ايماننا بمنهج المقاومة"، مشيرا الى أن "عصائب اهل الحق ألحقت بالمحتل الخسائر ولم تعتد على الابرياء، ولم تفجر مفخخة او تذبح كما فعلت الزمر التكفيرية".

وتابع الامين العام لحركة عصائب اهل الحق، أن "واجب الحكومة والبرلمان مراجعة الاعداد الحقيقية للتواجد الأجنبي، والتهاون بتواجد القوات الاجنبية بعد داعش هو تهاون بالسيادة العراقية"، مؤكدا على أهمية "حصر السلاح بيد الدولة وإلغاء المظاهر المسلحة، ودعم التعايش والسلم الاهلي والمصالحة المجتمعية، والعمل على توفير الظروف المطلوبة لعودة النازحين".

وشدد الخزعلي على أهمية "دعم العملية السياسية واجراء الانتخابات في موعدها، ورفض المحاصصة ودعم اجراءات مكافحة الفساد".

* التغيير الكردية: حكومة الاقليم غير جادة بأي اصلاحات

عزا الفريق الوزاري لحركة التغيير انسحابه من حكومة اقليم كردستان الى: ” عدم نية وجدية الحكومة في تحقيق برامج الحركة الاصلاحية، خاصة ما يتعلق بانهاء مظاهر الادارتين في الاقليم “.

واوضح الفريق الوزاري في بيان صحفي ” ان حركة التغيير كانت قد قررت المشاركة في تلك الحكومة وفق برنامج شامل لتحقيق اصلاحات، لاسيما ما يتعلق بتحقيق الشفافية والعدالة ومكافحة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وذلك لتحقيق سيادة القانون ومن اجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، لكن حكومة الاقليم لم تلتزم ببرنامج الحركة “.

واضاف: إن الحركة اصرت على تحقيق الشراكة الحقيقية لكل الأطراف المشاركة في التشكيلة الوزارية ”.

* شرطة أربيل تعلن إعتقال 4739 شخص خلال 2017

أعلن المتحدث الرسمي بإسم مديرية شرطة أربيل هوكر عزيز، الأحد، ان المديرية تابعت 3502 قضية وأعتقلت 4739 شخصا بتهم مختلفة، مشيرا الى أنه تم حسم 3052 قضية ومازالت 450 آخرى قيد التحقيقات.

* موقع امريكي: اكثر من 3000 مفقود بالموصل و2900 اخرين في الانبار

أعلن موقع (ABC) نيوز الامريكي، الاحد، ان هناك اكثر من 3000 مفقود ب‍الموصل و2900 اخرين في الانبار بسبب "داعش"، فيما اشارت الى ان بعض الاسر في الموصل اكدت قيام مسلحين مجهولين بعد هزيمة "داعش" بالمدينة بأخذ اقاربهم.

من جانبه اكد محقق طلب عدم الكشف عن هويته، ان "الحكومة العراقية لا تملك ما يكفي من خبراء الطب الشرعي لاستخراج عشرات المقابر الجماعية التي تم اكتشافها على انها اراض استولى عليها من داعش"، لافتا الى ان "النظام القضائي في البلاد لم يكن مجهزا لمعالجة الآلاف من المعتقلين المكفولين من قبل قوات الأمن بكفاءة".

واكد الموقع انه "في محافظة الانبار ما زال اكثر من 2900 شخص في عداد المفقودين، بعد اعلان النصر فيها بمدينتي الرمادي والفلوجة".

وتابع انه "في جنوب الموصل، يعتقد أن عددا لا يمكن تصوره من العراقيين يدفن في مجرى أصبح واحدا من مقابر داعش الأكثر شهرة"، مشيرا الى ان "بعض المسؤولين العراقيين يقدرون ان اربعة الاف شخص قضوا في الجرف الطبيعي الكهفي بصحراء قاحلة على الطريق الذي يربط الموصل ببغداد".