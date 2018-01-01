شهدت مدينه العريش عاصمة محافظة شمال سيناء إجراءات أمنية مشددة في الشوارع الرئيسة والميادين العامة والكنائس، تزامنا مع احتفالات رأس السنة الميلادية.

وأغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية للكنائس ووضعت البوابات الإلكترونية على أبوابها، كما اعتلى أفراد الأمن المباني السكنية المحيطة بها، ومنعوا مرور السيارات في محيطها.

كما نشرت قوات الأمن حواجز أمنية ثابتة ومتحركة.

وشنت قوات الأمن على عدد من المناطق بالعريش وبئر العبد حملة أمنية، وألقت القبض على 11 شخصا مطلوبين لتنفيذ أحكام، وأوقفت عددا من المشتبه فيهم.

إلى ذلك كانت وزارة الداخلية المصرية، قد أعلنت السبت، إحباط مخطط لعناصر ما يعرف بحركة "حسم"، أحد الأجنحة المسلحة لجماعة الإخوان الإرهابية، لتنفيذ سلسلة من الهجمات، بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد.

وقالت الداخلية، في بيان، إن العناصر الإرهابية التي تم ضبطها "كانت تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية المتزامنة، التي تستهدف منشآت سياحية ومرافق حيوية وعناصر من القوات المسلحة والشرطة، بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد المجيد، لإحداث حالة من عدم الاستقرار".

وأوضحت الوزارة أن الخطة الأمنية الموضوعة أدت إلى "إجهاض المخطط، وتحديد مزرعة بمحافظة الجيزة تتخذها تلك العناصر وكرا للاختباء وتصنيع المتفجرات، ومنطلقا لتنفيذ عملياتها الإرهابية".

وداهمت قوات الأمن المزرعة، عقب تبادل لإطلاق النار بين القوات والمسلحين، مما أدى إلى مقتل 3 "من أبرز القياديين الذين يتولون الإشراف على عمليات تصنيع المتفجرات وتنفيذ العمليات الإرهابية"، وعثر بحوزتهم على 3 بنادق آلية وعبوتين مفخختين وكمية من الذخائر.

من جانب آخر قضت محكمة شمال القاهرة العسكرية، الأحد، بإعدام 7 متهمين، في قضية اغتيال العقيد وائل طاحون ضابط الأمن العام في أبريل 2015، من بين 52 متهما على ذمة القضية، فيما حددت المحكمة جلسة 17يناير المقبل للنطق بالحكم.

وتضم قائمة المتهمين، الذين ستنطق المحكمة بالأحكام عليهم في جلسة 17 يناير، يوسف القرضاوي رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، وعبد الرحمن البر مفتى الإخوان، ومحمود غزلان عضو مكتب إرشاد الإخوان.

ويواجه المتهمون تهم الانضمام لجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين، التي كفلها الدستور والقانون.