* أكثر من 37 شهيداً وجريحاً إثر 40 غارة لطيران العدوان بعدة محافظات * ثلاث عمليات للقوات اليمنية بالجوف.. ومصرع وإصابة العديد من الغزاة

منظمات أُمميّة: 75% من الشعب اليمني بحاجة للمساعدات بينهم 11 مليون طفل

وصفت منظمات الصحة العالمية واليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم.

وكشف بيان مشترك للمنظمات الثلاث أنّ 75 في المئة من الشعب اليمني أصبحوا بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، من ضمنهم أكثر من 11 مليون طفل لا يستطيعون النجاة من دون مساعدات.

وأشار البيان إلى أنّ 60 في المئة من الشعب اليمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي و16 مليون مواطن ليس لديهم مياه نظيفة أو مرافق صحية ملائمة، وأكد البيان أنّ وكالات الأمم المتحدة الإغاثية لا تملك عبوراً كاملاً لبعض المناطق الأكثر تضرّراً.

في هذه الأثناء، أعلنت وزارة الصحة اليمنية، الحديدة محافظة ًمنكوبة ًصحياً وفقاً للمؤشرات الصحية والميدانية، يتزامن هذا الإعلان مع استمرار التحالف في حصاره واستهدافه للمدنيين وتدمير معظم المرافق الصحية في المحافظة التي تشهد تفشيّاً للأمراض والمجاعة وانتشاراً مخيفاً لحالات سوء التغذية.

ميدانياً كثف طيران العدوان السعودي الأمريكي غاراته على محافظات اليمن خلال الاحد، حيث شن 40 غارة أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 37 مواطناً بينهم نساء وأطفال .

وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ستة أطفال وثلاث نساء استشهدوا وأصيب مواطنان إثر 15 غارة بمحافظة الحديدة .

وأشار المصدر إلى استشهاد وإصابة أكثر من 20 مواطناً جراء أربع غارات استهدفت ثلاث سيارات بالقرب من أحد المطاعم عند مدخل مديرية الجراحي ، كما استشهد أربعة مواطنين في غارة على سيارة نوع تاكسي بمدخل مدينة الجراحي .

وأكد المصدر استشهاد أربعة مواطنين في غارة استهدفت الخط العام بمنطقة غولة عجيب في محافظة عمران .

وحسب المصدر شن طيران العدوان ثلاث غارات على منطقتي القد والأزهور بمديرية رازح الحدودية و غارة على منطقة آل صبحان بمديرية باقم ، كما شن غارتين على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر في محافظة صعدة .

ولفت المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارتين على منطقة النهدين بالعاصمة صنعاء، وثلاث غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، استهدفت غارتين منهما منازل المواطنين في آل الزايدي .

وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن خمس غارات على منطقة المزرق بمديرية حرض في محافظة حجة، و ثلاث غارات على مديرية المصلوب بمحافظة الجوف .

وفي غضون ذلك شن الجيش واللجان الشعبية عمليات هجومية على مواقع مرتزقة العدوان ودمروا آلياتهم، فيما استهدفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة خلال امس الاحد، موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأوضح مصدر عسكري أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات الجنود السعوديين في موقع المخروق الكبير وخلف مثلث العشة في نجران، كما استهدفت تجمعات للمرتزقة في منفذ الخضراء .

وأشار المصدر إلى إفشال زحف لمرتزقة الجيش السعودي على منطقة عرق الأبتر بنجران رافقه سبع غارات للطيران الحربي وتمشيط مكثف لمروحيات الأباتشي، كما تم تدمير طقم عسكري محمل بالمرتزقة قبالة منفذ الخضراء .

وأكد المصدر قنص جندي سعودي في موقع الهجلة بنجران، وآخر في قايم زبيد بجيزان، وتم قنص جنديين سعوديين في رقابة سهوة بالربوعة، ‏‎كما لقي أحد مرتزقة الجيش السعودي مصرعه قنصاً في جبل سبحطل بعسير .

وحسب المصدر استهدف قصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في قرية قوى بجيزان، وتجمعات أخرى للمرتزقة في رقابة الهنجر بعسير .

و تم تفجير آليتين للمرتزقة في الخليفين ومصرع من كانوا على متنهما .

وفي محافظة تعز نفذ الجيش واللجان الشعبية عملية إغارة على مواقع مستحدثه لمرتزقة العدوان شمال موزع وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، في حين استهدفت المدفعية تجمعات لهم جنوب جبهة الحريقية بمديرية ذباب، وتم إحراق آلية للمرتزقة في منطقة الدفاع الجوي بمديرية بير باشا.

ولفت المصدر إلى تدمير آلية لمرتزقة العدوان أعلى وادي بيحان بمحافظة شبوة بصاروخ موجه ومصرع طاقمها، واستهدف قصف مدفعي تجمعات المرتزقة شرق كهبوب في لحج.

وفي البيضاء لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وجرح آخرون خلال عملية نوعية للجيش واللجان على مواقعهم أسفل عقبة مكيراس .

هذا وقتل وأصيب العشرات من مرتزقة العدوان السعودي في ثلاث عمليات هجومية للجيش واللجان استهدفت مواقعهم بمديريات الغيل والمتون والمصلوب بمحافظة الجوف.

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان وحدات الجيش واللجان نفذت عملية هجومية على مواقع المرتزقة في عروق العبيد بمديرية المتون وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم .

وأفاد المصدر عن مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان اثر عملية هجومية على مواقعهم في وادي شواق بمديرية الغيل بالجوف.

وأشار الى تنفيذ عملية هجومية على مواقع المرتزقة في الغرفة بالمصلوب وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

كما دمر الجيش واللجان الشعبية مساء السبت 3 آليات وناقلة محملة بالسلاح تابعة لقوات العدوان السعودي الامريكي في جبهة الساحل الغربي بمحافظة تعز.

وأكد مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من تدمير 3 آليات وناقلة محملة بالسلاح تابعة لأدوات الغزاة شمال يختل بالمخاء في الساحل الغربي.

وكان الجيش واللجان الشعبية دمروا 15 آلية، فيما قتل وجرح أكثر من 50 مرتزقا في جبهة الساحل الغربي شمال يختل، بينهم قيادات في ظل تقدم خاطف للجيش واللجان خلال اليومين الماضيين رغم الإسناد الجوي والاستخباراتي التي تتمتع بها قوات المرتزقة.