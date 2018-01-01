أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة كرمان (جنوب شرق البلاد) القضاء على عصابة تهريب مخدرات ومقتل 3 من عناصرها وضبط 200 كيلوغرام من الافيون شرقي المحافظة.

واضاف العميد رضا بني اسدي فر يوم الاحد، ان القوات الخاصة التابعة لمقر ابوذر العملياتي في قيادة قوى الأمن الداخلي بمحافظة كرمان، استطاعت وبعد رصد معلومات عن معابر الدخول الى المحافظة من جهة الشرق، ضبط قافلة للدراجات النارية لعصابة تهريب مخدرات.

واوضح بان قوات الشرطة وبعد مراقبة مكان تواجد العصابة، تمكنت من الاشتباك معها في منطقة ريغان والقضاء على 3 من عناصرها وضبط 3 بندقيات كلاشينكوف وكميات من الاعتدة التي كانت بحوزتهم ودراجتين ناريتين و200 كيلوغرام من الافيون.

واشار العميد بني اسدي فر الى ان قوات الشرطة في محافظة كرمان استطاعت ضبط أكثر من خمسة اطنان ونصف الطن من انواع المخدرات في محافظة كرمان منذ بداية الشهر الحالي وحتى الان.