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رقم الخبر: 210533 تاريخ النشر: كانون الأول 31, 2017 الوقت: 18:56 الاقسام: محليات  
الرئيس روحاني يصف"محقق داماد" بالمثال الواضح على الحكمة والاعتدال
ويبعث له برسالة لتفانيه وجهوده

الرئيس روحاني يصف"محقق داماد" بالمثال الواضح على الحكمة والاعتدال

كتب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني، رسالة شكر فيها الدكتور "مصطفى محقق داماد" على تفانيه والجهود التي بذلها من اجل بناء مجتمع افضل، ومعرباً عن سعادته بمبادرة التكريم التي قامت بها اكاديمية العلوم في إيران.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس حسن روحاني، كتب رسالة شكر فيها "سيد مصطفى محقق داماد" قائلاً، "مما لا شك فيه أن الخدمات العلمية والتعليمية والبحثية الواسعة جعلته شخصية بارزة لا تنسى يمكن أن تكون مثالا واضحا على الحكمة والاعتدال فضلا عن الطموح العالي للتعاون بين الجامعة والحوزات العلمية".
وأضاف، بفضل الجهود التي تبذلها أكاديمية العلوم في جمهورية إيران الإسلامية، ستقدم رسالة تكريم لـ "رجل ينحدر من سلالة الحكمة والفضيلة "للسيد الدكتور مصطفى محقق داماد، يستحق حقا من هذا اللقب ويستحق مثل هذا التعبير.
وأعرب الرئيس حسن روحاني، في الرسالة عن سعادته بهذه المبادرة، وآمل أن يقدر الجميع الأساتذة والنابغة الذين يستحقون الشرف والامتنان على تفانيهم والذين لم يكلوا أو يملوا يوماً، لبناء غد أفضل لإيران ومصير نير للبشرية.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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