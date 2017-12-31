أكد مسؤول العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية العميد رمضان شريف إن الأعداء ومنذ إنتصار الثورة الإسلامية يسعون بشتى الحجج والأساليب الى قلب نظام الجمهورية الإسلامية ولا يزالون يتابعون هذا الهدف.

وفي إجتماع له مع مدراء الأقسام الإعلامية في محافظة خراسان الجنوبية (جنوب شرق) قال العميد شريف إن الأعداء يؤمنون بأن الثورة الإسلامية يمكن أن تشكل نموذجا تستلهم منه جميع شعوب العالم مما يفشل مخططاتهم ومن هنا فقد وضعوا قلب نظام الجمهورية الإسلامية في نصب أعينهم.

واشار الى أن هذا الأمر قد أعلنه أعداء الثورة صراحة بعد إنتخاب الرئيس الأمريكي الأخير.

ووصف الإمام الخميني الراحل (رضوان الله عليه) بأنه محيي القيم الإسلامية والثقافية الدينية معتبراً إن الله تعالى منَّ على الشعب الإيراني بنعمة كبيرة هي الثورة الإسلامية.

وشدد على أن الثورة الإسلامية تواجه أعداء أقوياء سعوا منذ بداية الثورة الى دق إسفين بين النظام السياسي والحكومة والشعب الإيراني مشيراً الى ان هؤلاء الأعداء سرعان ما أدركوا إنهم غير قادرين على الفصل بين هذه الأركان الثلاثة.

ولفت العميد شريف الى أن الأعداء بذلوا قصارى جهدهم من أجل إضعاف الأسرة من خلال القنوات الفضائية وشبكات التواصل الإجتماعي فيما عمدوا من جهة أخرى الى زيادة هجماتهم على مكانة القيادة وولاية الفقيه.

وشدد على ضرورة الوعي أمام مخططات الأعداء مؤكداً على ضرورة إنشاء منظومة إعلامية شاملة لمتابعة منجزات النظام الإسلامي في مختلف الأبعاء وبعيداً عن التوجهات والتيارات السياسية.

وصرح قائلاً: إن الإمام الخميني الراحل وقائد الثورة الإسلامية طالما أكدا على أهمية توفير الرفاهية الإجتماعية للمجتمع بالتوازي مع تعزيز الأمن في البلاد.