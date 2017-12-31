قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) صالح العاروري: إن إيران لم تتوقف عن دعم المقاومة الفلسطينية، وأن ما تقدمه من دعم هو دعم حقيقي وجوهري لاستمرار المقاومة وفعاليتها، وملمحاً الى أن قيادة حركة (فتح) غير قادرة على تطبيق المصالحة الفلسطينية بالمعايير الوطنية القائمة على مواجهة الاحتلال.

وأضاف العاروري: إن قاعدة بناء العلاقات الخارجية للحركة هي عدم إدخال القضية الفلسطينية في الصراعات الداخلية للدول الأخرى، وأضاف: إعفونا من أن نكون جزءاً من صراعات المنطقة لنبقى رأس حربة في مواجهة الكيان الصهيوني.

وفي مقابلة له مع قناة القدس، أكّد العاروري أن الدعم الإيراني للمقاومة الفلسطينية لم يتوقف، معتبراً إياه مؤشراً على جدية إيران في مواجهة كيان الاحتلال.

وأضاف: إن ما تقدمه إيران من دعم للمقاومة الفلسطينية ليس شكلياً أو رمزيّاً، بل هو دعم حقيقي ومركزي وجهوري لاستمرار المقاومة وفعاليتها.

وعن ملف تبادل الأسرى، قال: إن هذا الملف يأتي على سلّم أوليّات الحركة، مؤكداً الجهوزية من أجل إنجاز صفقة تبادل مع (اسرائيل)، لكنّه لفت الى أن الإسرائيليين لا يتحرّكون في هذا الاتجاه.

وعن الوضع الفلسطيني الداخلي والمصالحة بين الفصائل، اعتبر العاروري أن قيادة حركة (فتح) غير قادرة على تطبيق المصالحة الفلسطينية بالمعايير الوطنية القائمة على مواجهة الاحتلال، مجدداً التأكيد على أن (حماس) مصرّة على خيار المصالحة وبناء الوحدة الوطنية، وشدد على ألا تراجع عن هذا القرار.