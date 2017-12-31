قال قائد مقر القدس التابع لقوات الحرس الثوري البرية الواقع في جنوب شرق البلاد: إن قوات هذا المقر استطاعت خلال عملية استخبارية ميدانية إنقاذ مهندس شركة «جهاد نصر» الذي تم اختطافه الى إحدى الولايات الحدودية التابعة لأفغانستان.

وأعلن القائد محمد ماراني، الأحد، من مدينة زاهدان، بأنّ هذا المهندس كان المقاول لمشروع مد المياه الى مزارع مدينة هامون شمال محافظة سيستان وبلوشستان وعند عودته في تاريخ 14 ديسمبر الى مقر إستراحته تم اختطافه على يد جماعة بين طريق هامون وزابل.

وأضاف ماراني: إنهم نقلوا المهندس حسين حاج ملك الى أفغانستان مطالبين اُسرته بدفع فدية قدرها خمسة ملايين دولار مؤكدين على قتله إن لم تنفذ مطالبهم مما جعل والد هذا المهندس يراجع مقرنا لطلب المساعدة. فقامت قوات مقر القدس بالتنسيق مع المراجع القضائية وبفضل قيامها بعمليات استخبارية ميدانية بإنقاذه من قبضة هؤلاء المختطفين في الـ 24 من ديسمبر.

كما أدت العملية إلى التعرف على خمسة أفراد من أعوان المختطفين الناشطين داخل البلد والقبض عليهم وهم من أتباع أفغانستان كانوا يمارسون تهريب المخدرات والسلاح الى جانب عمليات الإختطاف والذين إعترفوا بالقيام بخمس عمليات اختطاف داخل اراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية.