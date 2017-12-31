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رقم الخبر: 210528 تاريخ النشر: كانون الأول 31, 2017 الوقت: 18:32 الاقسام: محليات  
آصفي: السعودية تحاول استغلال المطالب الاقتصادية للشعب الايراني

آصفي: السعودية تحاول استغلال المطالب الاقتصادية للشعب الايراني

قال المتحدث الاسبق بإسم الخارجية الايرانية، حميد رضا آصفي، (ان الحكومة السعودية ومعها امريكا تحاولان استغلال اجواء التجمعات والحرية الموجودة في ايران، ولكنني واثق ان الشعب الايراني لن يسمح لهم بفعل ذلك).
واشار حميد رضا آصفي في تصريح لمراسل وكالة تسنيم الدولية للانباء الى التجمعات النقابية والاقتصادية الاخيرة في بعض المدن الايرانية، قائلاً: إن هذه التجمعات مصداق بارز على وجود الحرية في البلاد وتدل على ان اي شخص يمكنه التعبير عن رأيه.
واضاف: إن هذه التجمعات تتعلق بالقضايا الاقتصادية والمعيشية إذ يجب على المسؤولين الاهتمام بذلك الامر لكي لا تخرج القضية عن اطارها الرئيسي.
ونوه المتحدث الاسبق بإسم الخارجية الايرانية الى ان هذه التجمعات ليست مقلقة من الناحية السياسية، قائلاً: إن مطالب الشعب من الحكومة والمجلس وباقي المؤسسات لتسوية المشاكل الاقتصادية هي مطالب محقة ويجب الاهتمام بها، كما ان وسائل الاعلام المعادية لا يمكنها ان تدعي انها غير اقتصادية لان مطالب الشعب واضحة وصريحة.
ولفت آصفي الى ان الحكومة السعودية ومعها امريكا تحاولان استغلال اجواء التجمعات والحرية الموجودة في ايران، (ولكنني واثق ان الشعب الايراني لن يسمح للسعوديين والامريكيان بفعل ذلك)، قائلاً: الحكومتان السعودية والامريكية تريدان تحويل المطالب الاقتصادية للشعب الى حالة من التوتر، واستغلال هذه الاجواء سياسياً، لكن الايرانيين هم اكثر تيقظاً من ان يقعوا في فخ المؤامرات.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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