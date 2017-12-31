أظهرت تقديرات استخبارية (إسرائيلية) أن احتمالات اندلاع حرب أو مواجهة خلال العام المقبل 2018، أمر غير ممكن جداً، نتيجة تصاعد العديد من القضايا الحساسة.

ووفقا للرؤية التي أظهرتها تقديرات استخبارات الاحتلال، وكتبت عنها صحيفة (إسرائيل هيوم) العبرية، فإن احتمال المبادرة لحرب يقترب من الصفر في العام 2018.

وتشير الصحيفة، إلى أن هذه الرؤية ستقدمها الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية لقيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الحالي، وفي الأسبوع القادم ستعرض أمام المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر.

وعلى الرغم من حديث التقديرات بأن أي طرف في الإقليم لن يبادر للحرب مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، نتيجة أسباب تخص كل بلد، إلا أن التخوفات تنبع من أن هناك ظروفا قد تدفع بهذا الاتجاه بشكل مفاجئ.

وتقول التقديرات انه ربما يكون أحد مسبباتها إما الكشف عن أنفاق للمقاومة على حدود قطاع غزة، أو نتيجة الهجمات الجوية التي ينفذها سلاح الجو الإسرائيلي في سوريا، وبالتالي في حال كان هناك رد عليها قد يدفع للمواجهة.

وتابعت الصحيفة العبرية، واقع كهذا يتطلب من الاحتلال الإسرائيلي أن يختار أهدافه بدقة خلال العام القادم، وفي حال توتر وتصاعد الوضع الأمني عليه الرد بطريقة لا تقود لحرب شاملة، وفي هذا السياق، تعلق الاستخبارات العسكرية أهمية كبيرة على القيادة السياسية والإعلام الإسرائيلي، اللذين ستؤثر طرق تعبيرهما تأثيراً مباشراً على مواقف الطرف الآخر.

وحول التقديرات التي تقدمها استخبارات الاحتلال لأبرز الملفات في المنطقة، فتشير إلى أن عام 2018 يتوقع أن يكون عام ما بعد الحرب الأهلية في سوريا، مما سيترك الأثر على سياسية النظام الرسمي السوري وحزب الله.

كما تتوقع الاستخبارات الإسرائيلية أن يكون 2018 عام هزيمة داعش في سوريا، بينما يمكن أن تظهر في مكان آخر، أو يمكن أن يظهر تنظيم آخر متطرف.

وعلى مستوى الوضع الفلسطيني، فتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أنه سيكون عام ما بعد الرئيس محمود عباس أبو مازن، وإن هو بقي في السلطة خلال العام المقبل إلا أنه سيشتد الصراع على خلافته.

وعن الأوضاع في لبنان وقطاع غزة قالت تقديرات الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية: تنظر الاستخبارات الإسرائيلية بقلق لتزايد قوة حزب الله في لبنان، وقوة حماس في قطاع غزة، حالة يمكن أن تدفع باتجاه التصعيد، فحماس وحزب الله يصران على تعزيز قوتهما، ودولة الاحتلال الإسرائيلي مصرة على منع تعاظم قوتهما.

وأضافت: وسائل قتالية متطورة حال وصولها لقطاع غزة أو لبنان قد تُستخدم في المستقبل، وهذا يدفع بدولة الاحتلال الإسرائيلي للفحص من جديد (الحصانة) التي منحت للبنان بعدم قصف أراضيها.

وعن إيران جاء في تقديرات الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية: إيران ستستمر في تعزيز تواجدها في المنطقة، ولكن ستواجهها العديد من التحديات في الطريق، روسيا تنافسها على إعادة إعمار سوريا، وعلى مشاريع اقتصادية فيها، وتخوف سوريا من دفع ثمن للتواجد الإيراني على أراضيها من خلال القصف الإسرائيلي لأهداف إيرانية على أراضيها.

وعن العلاقات الإسرائيلية مع العالم، قالت الاستخبارات الإسرائيلية: في عام 2018 من المتوقع أن تستفيد دولة الاحتلال الإسرائيلي من التفوق الاستراتيجي، وسيتعين عليها تنسيق التحركات ليس فقط مع الولايات المتحدة ولكن أيضا مع روسيا، وبدرجة أقل مع الدول الهامة في أوروبا، ومع الدول (السنية) البارزة في المنطقة، والتي قد تتعاون معها في كبح ما سمته التيارات السلبية في المنطقة ومنها إيران.

وعن الأنظمة السياسية في المنطقة قالت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية: لا خطر محدد يهدد الأنظمة في المنطقة، إلا أن الأنظار تتجه نحو مصر التي تواجه صعوبات في مواجهة الإرهاب، ففي الشهور الأخيرة يلاحظ وصول عناصر داعش لسيناء بعد هزيمتها في سوريا.

وتابع تقرير الاستخبارات الإسرائيلية: على الرغم من أن جهود تنظيم داعش منصبة الآن في مواجهة النظام المصري، إلا أنه من غير المستبعد محاولة تنظيم داعش تنفيذ عمليات نوعية داخل حدود دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي سياق متصل، أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن سلطات الاحتلال صعدت خلال العام 2017 من حملات الاعتقال بحق أبناء شعبنا، وذلك بهدف إجهاض الهبّات الشعبية المتتالية التي اندلعت رفضاً لسياسات الاحتلال الإجرامية.

وقال المركز في بيان له الأحد، إنه رصد (6500) حالة اعتقال بينهم (1600) طفل، و(170) امرأة وفتاة.

وأوضح الباحث رياض الأشقر الناطق الإعلامي باسم المركز، أن الاحتلال حاول من خلال سياسة الاعتقالات وقف الهبّات الشعبية التي اندلعت خلال العام الماضي، وتركزت في شهر نيسان تزامناً مع إضراب الأسرى بقيادة النائب (مروان البرغوثي) الذي استمر 40 يوماً متتالية، ثم الأحداث التي اندلعت بعد وضع الاحتلال بوابات إلكترونية على أبواب المسجد الأقصى المبارك، وآخرها كانت الهبّة التي عمّت كل أنحاء الوطن رفضاً لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدّ مدينة القدس عاصمة للاحتلال.

ميدانياً، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيليّ أرضاً خاليةً قرب مطار غزة المدمر شرقيّ محافظة رفح.

الناطق باسم جيش الاحتلال أعلن أنّ الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت موقع رصد لحركة حماس جنوب غزة رداً على إطلاق قذائف هاون باتجاه مستوطنتي (شاعر هانيغف) و(سدوت هانيغف).

في غضون ذلك أفاد مراسل الميادين بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي كثفت من تواجد الجنود والشرطة في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وأغلقت طريقاً شمال رام الله، وهاجمت الأهالي في بوين بنابلس، وفي بلدة دير نظام بعد أن شنّت حملة اعتقالات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأحد، العديد من الشبان خلال مداهمات للقدس ومناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة بعد أن شهدت مواجهات ليلية أسفرت عن عشرات الجرحى برصاص الجيش الإسرائيلي.

يذكر أن 16 فلسطينياً استشهدوا، وأصيب أكثر من 4000 منذ السابع من شهر كانون الأول/ديسمبر الحالي، في مواجهات وتظاهرات في أنحاء فلسطين المحتلة؛ احتجاجا على إعلان الرئيس الأميركي القدس (عاصمة لإسرائيل)، وقرارها نقل السفارة الأميركية إليها.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن مدينة نابلس شهدت اعتقال الجيش الإسرائيلي شابين فلسطينيين، بعد دهم منزليهما في منطقة شارع سفيان ومحيط مخيم العين.

وحسب شهود عيان، فإن أكثر من 10 آليات عسكرية للاحتلال اقتحمت المدينة من الجهة الغربية، أعقب ذلك مواجهات عنيفة استمرت لعدة ساعات تخللها إطلاق نار حي ثم انسحاب تلك القوة.

وفي باقي مناطق الضفة اعتقل الجيش الإسرائيلي شابين خلال اقتحامه لقرية المنشية جنوب بيت لحم. كما تم اقتحام بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

كما أصيب 31 مواطناً بجروح وحالات اختناق، في مواجهات ليلية مع قوات الاحتلال، في بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن 7 مواطنين أصيبوا بأعيرة مطاطية، و23 بالاختناق، بعدما استهدف الاحتلال المتظاهرين في بلدة أبو ديس. وذكرت أن الاحتلال استهدف سيارة إسعاف بالرصاص الحي.

كما اندلعت صباح الأحد، مواجهات بين طلبة المدارس وقوات الاحتلال في بلدة بورين جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير مدرسة بورين الثانوية المختلطة إبراهيم عمران لمراسل (المركز الفلسطيني للإعلام): إن مواجهات اندلعت بين طلبة المدرسة وقوات الاحتلال التي تتمركز في برج المراقبة القريب من المدرسة.

وأضاف: إن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع، وانتهت المواجهات دون وقوع إصابات في صفوف الطلبة.

وكانت مدرسة بورين الثانوية مسرحا لمواجهات عنيفة يوم الخميس الماضي، أسفرت عن وقوع إصابتين وعشرات حالات الاختناق بين طلبة المدرسة.

وللأسبوع الرابع على التوالي، تشهد معظم المدن الفلسطينية مظاهرات تتطور إلى مواجهات مع قوات الاحتلال، رداً على اعتراف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 6 من ديسمبر الماضي، بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لدولة الاحتلال، والبدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة.