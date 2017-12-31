استنكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، الأحد، تدخل كندا في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال: إن الجمهورية الإسلامية تعتبر مواقف الحكومة الكندية تدخلا وانتهاكا للالتزامات القانونية والدولية وفاقدة لأي مبرر.

وأعلن بهرام قاسمي رفضه للبيان الصادر عن الحكومة الكندية، ووصفه بأنه ينم عن تدخل سافر في الشؤون الداخلية لإيران، وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر المواقف التدخلية للحكومة الكندية انتهاكاً للالتزامات القانونية والدولية لهذا البلد وفاقدة لأي مبرر.

وأشار قاسمي الى مقتل مواطن إيراني مقيم في كندا على يد الشرطة الكندية، ورأى أن عدم تقديم الحكومة الكندية أي إيضاح أو رد على ذلك، وتجاهل المطالب المشروعة للإيرانيين المقيمين في كندا، للتمتع بأبسط حقوق الإقامة والحقوق القنصلية، رغم المتابعات المستمرة للإيرانيين ووزارة الخارجية الإيرانية، يمثلان مصاديق من السياسة الازدواجية تجاه الرعايا الإيرانيين.

واعتبر المتحدث الإيراني ان هكذا مواقف من قبل السلطات الكندية لا تتلاءم مع تصريحات كبار المسؤولين الكنديين بشأن التعامل والحوار مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال: من المؤسف ان هذا الخطاب من قبل الحكومة الكندية هو تكرار للخطاب الخاطئ وغير المنطقي وغير المجدي للحكومات الكندية السابقة ضد الشعب الإيراني، وهو أمر مرفوض.

وكانت الحكومة الكندية قد أصدرت بياناً كررت فيه مواقف الإدارة الإميركية تجاه أعمال الشغب الاخيرة في إيران، حيث وصفت مثيري الشغب أنهم كانوا في حال إقامة (مظاهرات سلمية) وطلبت من المسؤولين الإيرانيين ان يحترموا ما وصفته (الحقوق الديمقراطية وحقوق الإنسان)، دون ان تتطرق إلى أعمال الشغب والتخريب التي قام بها عدد من المخرّبين وبتحريض أجنبي.