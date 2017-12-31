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رقم الخبر: 210525 تاريخ النشر: كانون الأول 31, 2017 الوقت: 18:18 الاقسام: محليات  
وزير الدفاع: نأمل بتعزيز التعاون الدفاعي مع مختلف الدول في العام الميلادي الجديد
مهنئاً نظراءه بالعيد في عدة بلدان

وزير الدفاع: نأمل بتعزيز التعاون الدفاعي مع مختلف الدول في العام الميلادي الجديد

هنأ العميد امير حاتمي وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايراني في برقيات منفردة بعثها الاحد الى نظرائه في 16 دولة هنأهم بداية العام الميلادي الجديد.
وقد بعث العميد حاتمي البرقيات الى وزراء الدفاع في كل من روسيا وارمينيا وجنوب افريقيا وجمهورية كوريا الديمقراطية وصربيا وبولندا واليونان وفنزويلا وايطاليا والبرازيل وبوليفيا وكوبا والنمسا وكرواتيا والبوسنة والهرسك يهنئهم فيها بداية العام الميلادي الجديد 2018.
وجاء في برقية التهنئة: أُهنّئ وابارك لكم والعائلة المحترمة والقوات المسلحة ذكرى مولد النبي عيسى (عليه السلام) رسول السلام والمحبة وكذلك بداية العام الميلادي الجديد.
واضاف في البرقية: اتمنى ان يعم الاتحاد وروح الصداقة والتعاون بين الاحرار والمسالمين في مواجهة العنف والتطرف والارهاب واتمنى ان يشهد العام الجديد تطوير وتمتين العلاقات المشتركة في مجال الدفاع والامن بين البلدين. 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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