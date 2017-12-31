هنأ العميد امير حاتمي وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايراني في برقيات منفردة بعثها الاحد الى نظرائه في 16 دولة هنأهم بداية العام الميلادي الجديد.

مهنئاً نظراءه بالعيد في عدة بلدان

وقد بعث العميد حاتمي البرقيات الى وزراء الدفاع في كل من روسيا وارمينيا وجنوب افريقيا وجمهورية كوريا الديمقراطية وصربيا وبولندا واليونان وفنزويلا وايطاليا والبرازيل وبوليفيا وكوبا والنمسا وكرواتيا والبوسنة والهرسك يهنئهم فيها بداية العام الميلادي الجديد 2018.

وجاء في برقية التهنئة: أُهنّئ وابارك لكم والعائلة المحترمة والقوات المسلحة ذكرى مولد النبي عيسى (عليه السلام) رسول السلام والمحبة وكذلك بداية العام الميلادي الجديد.

واضاف في البرقية: اتمنى ان يعم الاتحاد وروح الصداقة والتعاون بين الاحرار والمسالمين في مواجهة العنف والتطرف والارهاب واتمنى ان يشهد العام الجديد تطوير وتمتين العلاقات المشتركة في مجال الدفاع والامن بين البلدين.