قام كبير مستشاري القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأحد، بتفقد مدمرة (دماوند) في ميناء أنزلي المطل على بحر قزوين شمال ايران.

وحضر اللواء رحيم صفوي، برفقة جمع من طلبة جامعة الدفاع الوطني وجامعة الإمام الحسين التابعة لحرس الثورة الإسلامية، في قاعدة أسطول الشمال والمنطقة البحرية الرابعة في ميناء أنزلي المطل على بحر قزوين، وتفقد مدمرة دماوند.

وخلال استقباله اللواء صفوي قال الادميرال باقري قائد اسطول الشمال والمنطقة البحرية الرابعة: إن اقتدار نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية المقدس، تم تكريسه من خلال تواجد الكوادر الولائية في أسطول الشمال في بحر قزوين، وهذا الموضوع لم يكن ليتيسّر الا بالإعتماد على الله وطاعة أوامر الولي الفقيه.

وأضاف: إن طاقات وقدرات القوة البحرية الاستراتيجية تمضي خلال السنوات الاخيرة في وتيرة متقدمة تلبية لإيعازات سماحة قائد الثورة المعظم، حيث تزداد تقدما يوما بعد آخر.