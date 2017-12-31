تم الإعلان عن إنتاج 10 شركات كبرى ايرانية خلال الأشهر الثمانية المنصرمة للحديد الإسفنجي بحجم 12 مليوناً و659 ألفاً و743 طناً والذي بيّن نمواً قدره 14 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.

وقد تصدرت ثلاث شركات كبرى ناشطة في استخراج المناجم والصناعات المنجمية داخل ايران قائمة إنتاج الحديد الإسفنجي، حيث كانت شركة فولاذ مباركة متصدرة الرتبة الأولى بإنتاجها أربعة ملايين و953 ألفاً و363 طناً بمعدل نمو بلغ الـ10 بالمائة، وتلتها شركة فولاذ خوزستان بمليونين و761 ألفاً و680 طناً بمعدل نمو بلغ الـ9 بالمائة، واحتلت شركة فولاذ هرمزجان الرتبة الثالثة بإنتاجها مليوناً و34 ألف طن بمعدل نمو بلغ الـ22 بالمائة.

يذكر بأن الجمهورية الاسلامية الايرانية نحجت خلال عام 2014 في رفع مستواها الإنتاجي للحديد الإسفنجي إلى 19 مليوناً و500 ألف طن وازدادت هذه النسبة خلال السنة الماضية إلى 25 مليوناً و500 ألف طن. وتوقع الخبراء ارتفاع هذه النسبة الإنتاجية إلى 31 مليوناً و500 ألف طن نهاية هذا العام.