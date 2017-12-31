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رقم الخبر: 210522 تاريخ النشر: كانون الأول 31, 2017 الوقت: 17:56 الاقسام: اقتصاد  
إنتاج جيل جديد من حافلات النقل الكهربائية في البلاد
بالتعاون مع روسيا البيضاء

إنتاج جيل جديد من حافلات النقل الكهربائية في البلاد

تسعى شركة عاملة في القطاع الخاص الايراني تشغيل خط إنتاجي لأولى حافلات نقل ذات مخازن كهربائية كبرى من الجيل الحديث بتعاون تقني واستثماري مع روسيا البيضاء.

وأضاف محمد صمام سخيراوي، رئيس مجلس إدارة شركة (سام سبز) الايرانية للسيارات الأحد، ان قطاع المواصلات العاملة بالطاقة السائلة وغاز الـ(سي.إن.جي) لوثت أجواء العاصمة والمحافظات، وهذا ما جعل شركته تقوم بدراسة ومتابعة لإنتاج حافلات نقل كهربائية بالتعاون مع شركة (بل كامون ماش) الواقعة في روسيا البيضاء والتي يعود تاريخ نشاطها الإنتاجي إلى نصف قرن والتي كانت تزود بعض الدول الأوروبية وأمريكا اللاتينية بمثل هذه الحافلات. وتتمتع هذه الحافلات بنظام اللاسلكي بنظام الإنترنت اللاسلكي ويتم شحن مخزنها الكهربائي عبر بطاريات.

كما أعلن رئيس مجلس إدارة هذه الشركة الايرانية عن دخول أول نوع من هذه الحافلات بعد شهرين الى البلاد ووضعنا خطة لتكون شركتنا الإنتاجية مصدرة لهذا النوع من الحافلات إلى دول الجوار ودول الشرق الأوسط. علماً بأن هذا النوع من الباصات قادر على العمل على مدار الساعة موفراً 150 ألف يورو عند طي كل 600 ألف كيلومتر مقارنة بالباصات العاملة بالطاقات السائلة.

 
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