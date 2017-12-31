قال المدير العام لجمارك محافظة خراسان الجنوبية (شمال شرق): تم تصدير 560 مليوناً و885 ألف دولار من السلع عبر المعابر الجمركية لهذه المحافظة خلال الأشهر التسعة الأخيرة، حيث شهدت ارتفاعاً بلغ الـ24 بالمائة مقارنة بالعام المنصرم.

وأضاف محمد علي خاشي، الأحد، ان نسبة هذه الصادرات وزناً كانت مليوني و565 ألف طن أي بزيادة بلغت 37 بالمائة مقارنة بالعام الماضي. وذكر خاشي ان الكاشي والسراميك والإسمنت وغذاء الدواجن والغازوئيل والهايدروكربون الثقيل والخفيف ومعجون الطماطم والقضبان الحديدية وزيت الطاقة المقطر والصناعات البلاستيكية مثلت أكبر عدد من هذه السلع التصديرية إلى أفغانستان والعراق وباكستان وتركمانستان وأرمينيا.