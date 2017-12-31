أعلن مسؤول بمنظمة التنمية التجارية الايرانية تسجيل الميزان التجاري للمنتوجات البتروكيماوية الأساسية خلال فترة 21 مارس/ آذار - 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 فائضاً بواقع 559ر4 مليار دولار، إثر تصدير 162ر5 مليار دولار من تلك المنتوجات في مقابل استيراد 603 ملايين دولار.

وأعلن مسعود كمالي أردكاني، مدير مكتب تنمية صادرات المنتجات الصناعية والتعدينية بالمنظمة الأحد، عن نمو صادرات المنتوجات الكيميائية الأساسية 14 بالمئة خلال الفترة المذكورة. مضيفاً: ان قيمة صادرات المواد الكيميائية الرئيسية تبلغ نحو 805 ملايين دولار، أغلبيتها من المنظفات بقيمة 155 مليون دولار والأصباغ بـ 58 مليون دولار والمنتوجات البوليميرية بـ506 ملايين دولار. وبيّن أردكاني ان صادرات المنتوجات النفطية في الشهور التسعة المذكورة سجلت نمواً بنسبة 19 بالمئة الى 644 مليون دولار.