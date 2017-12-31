شهد حجم التبادل التجاري الإيراني-العراقي، خلال العام الحالي، أعلى ارتفاع منذ عام 2003 وبلغ 13 مليار دولار، حيث تضاعفت صادرات إيران إلى العراق 17 ضعفاً خلال العقد الأخير.

وأعلن الملحق التجاري الإيراني في العراق محمد رضازادة، أمس الأحد، أن التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 13 مليار دولار سنوياً، يتضمن نحو 6 ملايين و200 مليون دولار صادرات السلع غير النفطية الإيرانية إلى العراق. وأضاف رضازادة، خلال كلمة في الاجتماع المشترك لمجلس الحوار وتبادل الرأي مع الناشطين الاقتصاديين في إيران: ان غالبية السلع المصدرة إلى العراق هي ذات قيمة مضافة، مشيراً إلى أن صادرات إيران إلى العراق تضاعفت 17 مرة خلال العقد الأخير وشكلت الخدمات الفنية والهندسية والسيارات والمواد الغذائية والألبان جزءاً ملحوظاً من الصادرات، لافتاً إلى الجانب السياحي واستقبال مدن إيران السائحين العراقيين على مدار السنة.

هذا وكان رجال أعمال إيرانيون وعراقيون عقدوا أول اجتماع لهم في مقر السفارة الإيرانية في بغداد، حضره رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية العراقية ورؤساء الغرف التجارية في المحافظات العراقية، واتحاد الصناعات ولجنة الاستثمارات العراقية، إضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين العراقيين وممثلين عن الشركات الإيرانية الناشطة في العراق.

وشدد ممثلو الصناعة والتجارة الإيرانية والعراقية على ضرورة الاستفادة من الفرص المتاحة لتطوير العلاقات الثنائية ورفع العوائق، إضافة إلى ضرورة تعزيز الاستثمارات المشتركة في المجالات كافة، وتسهيل إجراءات تأشيرات الدخول بين البلدين ووضع حد للقوانين المقيدة للتبادل التجاري والوفاء بالالتزامات المالية التي تقع على الجانب العراقي تجاه الشركات الايرانية.

وأكد سفير إيران لدى بغداد، ايرج مسجدي، ضرورة الاستفادة من الإمكانات المتاحة لتطوير التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مشيراً إلى أنه أبلغ الجانب العراقي بشأن المشاكل المتعلقة بالتأشيرات وضرورة إلغاء التأشيرات بين البلدين لتسهيل سفر المواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين. وأشار إلى الفرص المتاحة لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، لافتاً إلى إنشاء منطقة تجارية حرة في مدينة خرمشهر وأخرى في مدينة آبادان لإفساح المجال أمام المستثمرين العراقيين.

وأوضحت نائبة رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، نورة البجاري، في تصريح لصحيفة الحياة: ان زيادة حجم التبادل التجاري خلال فترة وجيزة تعود إلى تحول التعاملات التجارية العراقية إلى ما تؤمنه الصناعة والزراعة وقطاع الطاقة الإيرانية، وخصوصاً بعد تدهور الأوضاع الأمنية في شمال العراق وغربه بفعل سيطرة عصابات داعش على مناطق شاسعة من الأراضي وأثرت في طرق المواصلات ما بين العراق وكل من تركيا وسورية والأردن).

وقالت البجاري: لكل دولة تخصص معين في مجال الإنتاج، وهذا الموضوع يحدده المستهلك حيث تکون تجارة المحاصيل الزراعية هي من حصة إيران وسورية.