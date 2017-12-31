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رقم الخبر: 210514 تاريخ النشر: كانون الأول 31, 2017 الوقت: 17:52 الاقسام: دوليات  
القوات الفلبينية تطهر مراوي من متفجرات داعش

القوات الفلبينية تطهر مراوي من متفجرات داعش

أعلنت القوات المسلحة الفلبينية تطهير نحو 30% من مناطق مدينة مراوي التي مزقتها الحرب، من الذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة التي خلفها مسلحون موالون لتنظيم داعش الارهابي.

وقال الكولونيل روميو براونر نائب قائد فريق العمل المشترك لمدينة مراوي في بيان نشرته وكالة أنباء الفلبين الحكومية يوم الأحد، ان ما يعرف بفريق المهندسين المشترك في الجيش الفلبيني يقوم بعمليات التطهير. وأضاف أن الفريق مستمر في عمله وطهر ما يقرب من 30% من الأراضي الأكثر تضررا.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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