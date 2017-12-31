أعلنت القوات المسلحة الفلبينية تطهير نحو 30% من مناطق مدينة مراوي التي مزقتها الحرب، من الذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة التي خلفها مسلحون موالون لتنظيم داعش الارهابي.

وقال الكولونيل روميو براونر نائب قائد فريق العمل المشترك لمدينة مراوي في بيان نشرته وكالة أنباء الفلبين الحكومية يوم الأحد، ان ما يعرف بفريق المهندسين المشترك في الجيش الفلبيني يقوم بعمليات التطهير. وأضاف أن الفريق مستمر في عمله وطهر ما يقرب من 30% من الأراضي الأكثر تضررا.