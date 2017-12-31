وذكر مكتب أمن النقل الاسترالي أن طائرة ذات محرك واحد من طراز DHC-2 Beaver تابعة لشركة Sydney Seaplanes سقطت في نهر هوكسبوري حوالي الساعة الثالثة والربع بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي (7.15 بتوقيت موسكو). وكانت الطائرة متجهة إلى سيدني وعلى متنها 5 ركاب والطيار. وأشارت مصلحة الإنقاذ في أستراليا إلى أنها عثرت على جثث 3 أشخاص.