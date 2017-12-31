استشهد 6 أشخاص على الأقل، وأصيب 11، بجروح عندما فجر انتحاري سترته الناسفة خلال مراسم تشييع شرقي أفغانستان يوم الاحد، بحسب ما أعلن مسؤولون.

وقال مكتب حاكم ولاية نانغرهار في بيان: "فجر الانتحاري نفسه خلال مراسم تشييع الحاكم السابق لمنطقة حسكة مينا الذي توفي مؤخرا لأسباب طبيعية". ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، الذي جاء بعد أيام من مقتل 41 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 80 في هجوم انتحاري على مركز ثقافي في العاصمة كابل، الخميس، علما بأن تنظيم داعش قد أعلن مسؤوليته عن هذا الهجوم.