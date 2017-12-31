استنكرت اليونان يوم الأحد، غضب تركيا من قرار إداري بمنح اللجوء لجندي تركي تتهمه أنقرة بالتورط في محاولة الانقلاب على حكم الرئيس رجب طيب إردوغان في يوليو تموز من العام الماضي.

وكانت تركيا قالت يوم السبت إن القرار الصادر عن مجلس يوناني للبت في طلبات اللجوء يؤثر على العلاقات بين البلدين. وكان الجندي واحدا من بين ثمانية جنود أتراك فروا إلى اليونان بعد الانقلاب الفاشل في تركيا في 15 يوليو تموز 2016.

وتتهم أنقرة اليونان أيضا بإيواء مدبري الانقلاب وهو اتهام تنفيه أثينا. وتختلف مواقف البلدين حول عدد من القضايا بدءا من جزيرة قبرص المقسمة عرقيا إلى السيادة على المجال الجوي لكن العلاقات بينهما تحسنت في السنوات القليلة الماضية.

ورفض المجلس اليوناني طلبات الجنود السبعة الآخرين وقدمت الحكومة اليونانية طلبا لإلغاء قرار منح الجندي الثامن حق اللجوء لكنها تقول إن القضاء في اليونان مستقل.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان يوم الأحد “ثقتنا في المبادئ والممارسات الديمقراطية ليست نقطة ضعف بل نقطة قوة.

وأضاف البيان: لكن الديمقراطيات، وعلى العكس، تعمل بمسؤولية ومنهجية لتعزيز التفاهم والاستقرار وعلاقات حسن الجوار... اليونان مستمرة في هذا الطريق وتأمل أن يحذو جيرانها حذوها.

وفر الجنود الثمانية إلى اليونان في طائرة هليكوبتر في الساعات الأولى من صباح يوم 16 يوليو تموز 2016 مع فشل محاولة الانقلاب على إردوغان. ونفوا جميعا ضلوعهم في الانقلاب الفاشل.

*تركيا تعتقل 20 داعشيا

من جهتها اعتقلت الشرطة التركية 20 شخصا بينهم 15 أجنبيا للاشتباه في ارتباطهم بتنظيم داعش خلال مداهمات في اسطنبول في إطار تشديد الإجراءات الأمنية قبل ذكرى هجوم على ملهى ليلي راح ضحيته العشرات.

وقالت الشرطة في بيان إن قوات مكافحة الإرهاب بشرطة اسطنبول نفذت المداهمات يوم السبت واستهدفت أربعة مواقع في أنحاء المدينة. ولم تذكر جنسيات المشتبه بهم الأجانب.

وقالت وكالة الأناضول للأنباء إن من المعتقد أن المشتبه بهم كانوا يخططون لتنفيذ هجوم خلال الاحتفالات بالعام الجديد في المدينة. وكثفت الشرطة التركية العمليات ضد من يشتبه أنهم متشددون من داعش في الأيام الأخيرة واعتقلت نحو 195 شخصا يومي الخميس والجمعة.