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رقم الخبر: 210508 تاريخ النشر: كانون الأول 31, 2017 الوقت: 16:57 الاقسام: منوعات  
نيبال توسع قائمة الممنوعين من تسلق (إيفرست)

نيبال توسع قائمة الممنوعين من تسلق (إيفرست)

حظرت الحكومة النيبالية، المتسلقين الفرديين صعود الجبال التي تشتهر بها البلاد، وبينها جبل إيفرست، أعلى قمة في العالم، وذلك في محاولة لتعزيز السلامة وتقليل الحوادث.

وقال رئيس اتحاد رياضة تسلق الجبال في نيبال، سانتا بير، إن (الجبال في نيبال فريدة من نوعها، ومن الأفضل للمتسلقين دائماً أن يتسلقوا مع مرشدين.. هذا أمر جيد لسلامتهم الشخصية)، وفقاً لصحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية.

وتضم أراضي نيبال، التي تقع بين الهند والصين، 8 من بين أعلى 10 قمم، ويدفع متسلقو الجبال من جميع أنحاء العالم عشرات الآلاف من الدولارات للحصول على تصاريح تسلق الجبال، ولتأجير مرشدين من قبيلة (الشربا)، لكن بعض المتسلقين يحاولون الوصول لقمم الجبال بأنفسهم.

ونقلت الصحيفة عن الوزير النيبالي للثقافة والطيران المدني، ماهيشور نوبين، قوله، إن القوانين الجديدة تتطلب من جميع المتسلقين، بغض النظر عن مستوى خبرتهم، أن يكونوا مصحوبين بمرشدين محليين، مشيرا إلى أن الحظر سيتم تطبيقه قريبا وينبغي أن يكون قيد التنفيذ في موسم التسلق خلال الربيع المقبل.

وأضاف نوبين أن المتسلقين، الذين يعانون من (إعاقات جسدية) سيتعين عليهم أيضاً الحصول على تصريح صحي من أطبائهم، قبل أن تصدر لهم وزارة السياحة النيبالية تصاريح التسلق.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحوادث شائعة على قمم نيبال الشاهقة في وجود الانهيارات الجليدية والعواصف الثلجية، وهو ما يؤدي إلى مقتل المتسلقين سنويا، موضحة أنه خلال العام الجاري لقي 6 متسلقين مصرعهم على جبل إيفرست فقط.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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