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رقم الخبر: 210506 تاريخ النشر: كانون الأول 31, 2017 الوقت: 16:56 الاقسام: منوعات  
فتاة ميتة تقتل حارساً في الصين، كيف؟!

فتاة ميتة تقتل حارساً في الصين، كيف؟!

في واقعة صادمة لقي حارس أمن مصرعه أثناء محاولته الإمساك وتلقف فتاة لحظة سقوطها من الطابق الـ 11 بأحد البنايات المرتفعة في الصين.

أن محاولة الانقاذ خلفت ضحيتين بدلاً من ضحية واحدة، حيث شاهد حارس الأمن لحظة سقوط الفتاة من الطابق الـ 11 بأحد المباني، حيث مكان عمله فتدخل سريعاً بشكل غير منطقي في محاولة لتلقف الفتاة بيديه قبل ارتطامها بالأرض، متوهماً أنه بإمكانه التقاطها قبل أن تلقى مصرعها، ولم يدرك أن الأمر مستحيل خصوصاً مع قوة الارتطام، حيث اصطدمت الفتاة به ومات الاثنان في لحظة واحدة.

لقي الحارس والفتاة مصرعهما في الحال، بينما سجلت إحدى الكاميرات واقعة محاولة الحارس الشجاع إنقاذ الفتاة، وقد تسبب الفيديو في حزن كبير لدى الآلاف الذين شعروا بالأسف لهذا الحارس الطيب، بعد أن انتشر فيديو محاولة الإنقاذ الفاشلة التي خلفت ضحيتين على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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