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رقم الخبر: 210503 تاريخ النشر: كانون الأول 31, 2017 الوقت: 16:49 الاقسام: منوعات  
حرب بين الكوريتين على طبق «كيمشي» التقليدي!

حرب بين الكوريتين على طبق «كيمشي» التقليدي!

تختلف كوريا الشمالية عن كوريا الجنوبية كل الإختلاف…وصولاً الى وصفتين لطبق «كيمشي» التقليدي المصنوع من الملفوف المخمر والمنتشر في شبه الجزيرة الكورية المقسمة والرفيق الدائم لغالبية موائد الطعام.

ويحفظ هذا النوع من الخضر خلال الشتاء، وينقع بتوابل عدة، في كوريا الشمالية حيث يعاني 40 ٪ من السكان من سوء تغذية مزمن حسب الأمم المتحدة، يضفي مذاقاً على الأرز المادة الغذائية الأساسية. وفي الجنوب يرافق «كيمشي» كل أنواع المأكولات.

وتؤكد الكوريتان تمكسهما بإعادة توحيد البلاد بعد 70 عاماً من الإنفصال التام من دون أي تبادل بريدي أو هاتفي. إلا ان الاختلاف بين البلدين أكبر بكثير مما كان عليه بين ألمانيا الشرقية والغربية عند انهيار جدار برلين.

فحتى طبق «كيمشي» قـــــد تبدل وأدرجت وصفة كل من البلدين بشكل منفصل في قائمة التراث غير المادي للبشرية إذ ان سيئول نجحــــت في أن تدرجه قبل سنتين من شقيقتها اللدود على قائمة اليونسكو هذه.

وفي كوريا الجنوبية يقول المدافعون عن الكيمشي إنه يتمتع بفوائد جمة على الصحة من بينها أمور خارجة عن المألوف. وتنظم السلطات مهرجانات ضخمة لصنع الكيمشي.

إلا أن الدور الرئيسي لهذا الطبـــــق هــــو تجسيد الوحدة الوطنية على ما توضح بارك ـ شاي رين الباحثة في معهــــد كيمشي العالمي في سيئول الذي تموله الحكومة الكورية الجنوبية. ويكتسب طبق الكيمشي بعداً عاطفياً يوحّد كل الكوريين على ما تضيف. ويوظف المعهد نحو مئة شخص يعملون على الترويج له.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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