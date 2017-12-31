وأقول أن الجواد الذي صفّقت له قلوبنا قبل أيادينا ليلة 9 ديسمبر الجاري حين ألهبت كلماته النارية في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة حماس كل العرب وجعلت من الأستاذ باسيل بطلاً قومياً.. ولم تمض ثلاث أسابيع على تلك البطولة وإذا بـ«جوادنا» يكبوا بهفوة ويستطرد بالحديث عن فكرة قبول الآخر لدرجة أنه يمكن أن يقبل بوجود «اسرائيل»!!..

يالله يا عيني طولوا بالكم على قاعدة لكل جواد كبوة وقد صحح الأستاذ باسيل كبوته ببيان وضّح فيه الأمر لمن التبس عليه.. وبالمناسبة فإن عتبي على وسائل اعلام «سعدنية» منبطحة معتدلة.. تغفل الحديث عن خطابات جبرانية رائعة لأيام وليالي.. وشهور وسنين.. وتأخذ هذه الكبوة وتمطها وتركز عليها!!.. ثم أن الزلمه إذا كان يقصد بـ«اسرائيل» هي الكيان الغاصب على أرض ما قبل 1967م. فيا نور عيني أنتم كلكم تعترفون بهذا الشيء -راجع نص المبادرة العربية المعروفة بمبادرة فهد التي أقرّها مؤتمر القمة العربية في بيروت 2002م- وأن محور المقاومة هو «الرافض» لذلك والمنادي بفلسطين من النهر الى البحر..

المهم أحبتي أعرضت عن تناول كبوة الجواد بعد أن رأيت كثرة التعليق عليها.. ولكني في نفس الوقت التفت الى أنه مهما كان الجواد أصيلاً ورائعاً في كل صفاته فيمكن أن تكون له كبوة نعذره عليها.. فإنه بالمقابل هنالك حمار صفاته كلها سيئة وقبيحة وقد قضى عمره بين الحفر ولكن يمكن أن تكون له «طفرة» جميلة وهنا علينا أيضاً أن نمتدحه عليها..

إمام وخطيب المسجد الحرام في مكة المكرمة آلم قلوبنا طيلة الأسابيع الماضية.. ففي وقت يتطاول فيه الصهاينة والأمريكان على أقدس مقدساتنا ويعتبرون القدس الشريف عاصمة لكيانهم الغاصب.. ويثور شباب الأمة لهذا الخطب الجلل ومظاهرات واحتجاجات وشهداء وجرحى ومعتقلين.. ولا من حس ولا من نفس في مملكة آل سعود.. ليس هذا فحسب بل ولا حتى كلمة واحدة ولو من باب رفع العتب من قبل إمام وخطيب المسجد الحرام!! حرام والله حرام.. ياعيني أن المسجد الأقصى اقترن في القرآن بالمسجد الحرام.. مش حرام يا أولاد الحرام أن يعتدى عليه ولا تشجبوا ولا تستنكروا ولا تذكروا الأمر لا من قريب ولا من بعيد؟! والأغرب من ذلك أن يختصر الخطيب طيلة الثلاث أسابيع الماضية خطبته على كفالة اليتيم.. وحق الجار.. وبر الوالدين!!..

في الجمعة الأخيرة أطلّ علينا خطيب المسجد الحرام الشيخ خالد الغامدي وحكى عن الأخطار التي تهدد الإسلام ومنها الإنفتاح والغزو الثقافي والحملات الوافدة والقيم الغربية.. ثم طالب فضيلته بالتصدي لهذه الأخطار والإمتثال لقوله تعالى: «كنتم خير أمّة أخرجت للناس» وختم فضيلته الشيخ الغامدي خطبته بالدعاء: «اللهم أعزّ الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين.. اللهم أنصر أخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان.. اللهم أنصرهم في فلسطين.. اللهم أنصرهم في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس.. اللهم عليك باليهود والمحتلين الغاصبين -كررها مرتين- أرنا فيهم قدرتك وأقتلهم بدداً وأخصهم عدداً بقوتك يا قوي يا عزيز».. أرجوكم أحبتي قولوا معي آمين وغداً سنواصل الحديث إن شاء الله.