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المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامية: الجميع يعلم أن اليمن حصلت سابقا على الصواريخ من روسيا وكوريا الشمالية
للمزید
رقم الخبر: 210498
تاريخ النشر: كانون الأول 31, 2017
الوقت: 16:41
الاقسام: منوعات
فيتو صنع أمريكا!
الکلمات المفتاحية
كاريكاتير
فيتو
أمريكا
مصدر الخبر: موقع كاريكاتير اليوم
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