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رقم الخبر: 210495 تاريخ النشر: كانون الأول 31, 2017 الوقت: 16:06 الاقسام: ثقافة وفن  
«أحلام الفجر» الإيراني في المرکز السابع عالمیا

«أحلام الفجر» الإيراني في المرکز السابع عالمیا

صنفت مجلة «ذا فيليج فويس» الأمریکیة الشهیرة (The Village Voice) الفیلم الوثائقي الإيراني «أحلام الفجر»( رویاهاي دم صبح) للمخرج مهرداد اسکویي في المرکز السابع بین أفضل الأعمال السینمائیة للعام 2017.

 وتضمنت قائمة المجلة الأمریکیة عناوین لأفضل ۲۵ فیلما في عام 2017 انتخبها «بیلغه ایبیري»، الناقد السینمائي الأمریکي الذي ینحدر من أصل ترکي .

وکتب ناقد مجلة  ذا فیلیج فویس تعلیقا علی هذا الوثائقي: «ربما  أكبر اكتشاف لمهرجان«True & False »  في 2016 هو  الوثائقي «أحلام الفجر» للمخرج الإيراني مهرداد أوسكويي الذي یتناول مرکز تربیة الفتیات المجرمات وإن هذه البيئة، أشبه بکثیر بمركز إعادة التأهيل من السجن، ومعظم هؤلاء الفتيات یتواجدن فیه بسبب إرتکابهن الجرائم المتعلقة بالمخدرات إلا أن الزخم الحقیقي في هذا الوثائقي جاء نتيجة المقابلة الشخصية للمخرج اسکويي مع الفتيات اللواتي یبدین في هذه المقابلة شعورهن العميق بالعار والمخرج لایخفي قلقه وتعاطفه معهم کما أنه یقوم بشراء مستلزمات لهؤلاء الفتیات، ويلفت الانتباه إلى عدم التوازن الذاتي في المشاهد-الموضوع. فجأة، لم نعد نشاهد الفيلم فقط، ولكننا نفكر في عجزنا».

ويروي «أحلام الفجر» حياة مجموعة من الفتيات اللواتي يعشن في إصلاحية في اطراف طهران ويمضين فترة انتظار صعبة في الأيام الأخيرة من أجل الحصول على حريتهن.

وقد فاز الفيلم حتى الآن بعدة جوائز دولية في مهرجانات منها: مهرجان «آنتنا» ومهرجان برلين السينمائي في دورته السادسة والستين، ومهرجان True & False ركنTrue vision، ومهرجان Full Frame في دورته التاسعة عشرة، ومهرجانات في مولدافيا وبولندا والمانيا وامريكا والبرتغال.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايسنا
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