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|للمزید
|رقم الخبر: 210494
|تاريخ النشر: كانون الأول 31, 2017
|الوقت: 16:15
|الاقسام: ثقافة وفن
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أيها الخامنئيُّ دُمتَ مناراً
قصيدة مهداة لسماحة الوليّ الفقيه الإمام السيد علي الحسيني الخامنئي(دام ظله) بمناسبة مسيرات الشعب الايراني المجاهد في 30 ديسمبر 2017 احياءً لذكرى تقويض فتنة (يوم التاسع من شهر دي حسب التقويم الهجري الشمسي الإيراني) التي اعقبت الانتخابات الرئاسية عام 2009
سيدي أيها الفَقيهُ الإمامُ
يا أمَاناً جادَتْ به الأَيّامُ
يا إمامَ المُجاهدينَ طُغاةً
في زَمانٍ تحازَبَ الظُلّامُ
فتصدَّيتَ لِلبُغاةِ شُجاعاً
بِاصطبارٍ وفَخْرُكَ الإقدامُ
ولقد صُنْتَ والزعيمُ أمينٌ
ثورةَ الحقِّ فالأمينُ هُمامُ
دُمْتَ يا سيدي عطاءَ غديرٍ
مِنْ مجاريهِ تستَقِي الأنسامُ
يا اْبنَ طهَ حمَلْتَ أعباءَ أَمْرٍ
بعدَ فتْحٍ أجادَ فيهِ الإمامُ
ألخمينيُّ ذلكَ الطَّودُ حَزمًاً
مَنْ تسامى بِمجدِهِ ِالاسلامُ
وتعالتْ به بيارقُ عزٍّ
هي في عَصْرنا ظَفارٌ ذِمامُ
وهبَ المؤمِنينَ منهاجَ نُورٍ
يومَ لَولاهُ لاستبَدَ الظَلامُ
قد تداعتْ على العبادِ حُقُودٌ
وتمادَى الصهايِنُ الأخصامُ
يا إماماً طَوَى الصِّعابَ أبيَّاً
يومَ غابَ المعلِّمُ الضِّرغامُ
جابَهَ الغدرَ والحِصارَ بِعزمٍ
فتَهاوَى العِدى وخابَ الطِّغامُ
إنّهُ صولةُ الامامِ عليٍّ
جاهدَ البغيَ فتنةً لا تنامُ
وحمىَ ثورةَ الفقيهِ ببَأْسٍ
وبنَى دَوْلةً وصَرْحاً يُرَامُ
إنَّ إيرانَ بالحُسَينيِّ مَجْدٌ
ترتضِيهِ الأصلابُ والأرحامُ
هتَفَ الشَعْبُ بالولاءِ بِذكرى
يومِ كَيْدٍ أبانَهُ الإجرامُ
قصَمَ اللهُ مَنْ أرادُوا عِداءً
بفقيهٍ يَغيظُ منهُ اللِّئامُ
أيها الخامنئيُّ دُمْتَ مَناراً
وعِماداً وهَيبةً لا تُضامُ
إنَّ إيرانَ باقتِدارِكَ مَجْدٌ
تَتَعافى بهِ الرُّبى والسلامُ
وبَنُو اُمَّتي بكلِّ ديارٍ
وبِلادٍ قَد اثخَنَتْها السِّهَامُ
سلِمَتْ (دَولةُ الفقيهِ) وِقاءً
وملاذاً يأوي إليهُ المُضامُ
دولةٌ تفتدي الصديقَ باُسْدٍ
وتُحامي عنِ الذين استقامُوا
قد أعانَتْ وما تزالُ عِراقَاً
وفدَتْ فتيةً لتَحيا الشَّامُ
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