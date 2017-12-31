قصيدة مهداة لسماحة الوليّ الفقيه الإمام السيد علي الحسيني الخامنئي(دام ظله) بمناسبة مسيرات الشعب الايراني المجاهد في 30 ديسمبر 2017 احياءً لذكرى تقويض فتنة (يوم التاسع من شهر دي حسب التقويم الهجري الشمسي الإيراني) التي اعقبت الانتخابات الرئاسية عام 2009

سيدي أيها الفَقيهُ الإمامُ

يا أمَاناً جادَتْ به الأَيّامُ

يا إمامَ المُجاهدينَ طُغاةً

في زَمانٍ تحازَبَ الظُلّامُ

فتصدَّيتَ لِلبُغاةِ شُجاعاً

بِاصطبارٍ وفَخْرُكَ الإقدامُ

ولقد صُنْتَ والزعيمُ أمينٌ

ثورةَ الحقِّ فالأمينُ هُمامُ

دُمْتَ يا سيدي عطاءَ غديرٍ

مِنْ مجاريهِ تستَقِي الأنسامُ

يا اْبنَ طهَ حمَلْتَ أعباءَ أَمْرٍ

بعدَ فتْحٍ أجادَ فيهِ الإمامُ

ألخمينيُّ ذلكَ الطَّودُ حَزمًاً

مَنْ تسامى بِمجدِهِ ِالاسلامُ

وتعالتْ به بيارقُ عزٍّ

هي في عَصْرنا ظَفارٌ ذِمامُ

وهبَ المؤمِنينَ منهاجَ نُورٍ

يومَ لَولاهُ لاستبَدَ الظَلامُ

قد تداعتْ على العبادِ حُقُودٌ

وتمادَى الصهايِنُ الأخصامُ

يا إماماً طَوَى الصِّعابَ أبيَّاً

يومَ غابَ المعلِّمُ الضِّرغامُ

جابَهَ الغدرَ والحِصارَ بِعزمٍ

فتَهاوَى العِدى وخابَ الطِّغامُ

إنّهُ صولةُ الامامِ عليٍّ

جاهدَ البغيَ فتنةً لا تنامُ

وحمىَ ثورةَ الفقيهِ ببَأْسٍ

وبنَى دَوْلةً وصَرْحاً يُرَامُ

إنَّ إيرانَ بالحُسَينيِّ مَجْدٌ

ترتضِيهِ الأصلابُ والأرحامُ

هتَفَ الشَعْبُ بالولاءِ بِذكرى

يومِ كَيْدٍ أبانَهُ الإجرامُ

قصَمَ اللهُ مَنْ أرادُوا عِداءً

بفقيهٍ يَغيظُ منهُ اللِّئامُ

أيها الخامنئيُّ دُمْتَ مَناراً

وعِماداً وهَيبةً لا تُضامُ

إنَّ إيرانَ باقتِدارِكَ مَجْدٌ

تَتَعافى بهِ الرُّبى والسلامُ

وبَنُو اُمَّتي بكلِّ ديارٍ

وبِلادٍ قَد اثخَنَتْها السِّهَامُ

سلِمَتْ (دَولةُ الفقيهِ) وِقاءً

وملاذاً يأوي إليهُ المُضامُ

دولةٌ تفتدي الصديقَ باُسْدٍ

وتُحامي عنِ الذين استقامُوا

قد أعانَتْ وما تزالُ عِراقَاً

وفدَتْ فتيةً لتَحيا الشَّامُ