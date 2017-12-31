كشف مهرجان برلين السينمائي عن الدفعة الأولى من الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية لدورة المهرجان الثامنة والستين، والتي تستضيفها العاصمة الألمانية في الفترة بين 15 و25 فبراير 2018.

تضمنت القائمة المعلنة سبعة أفلام ستتنافس على جائزة الدب الذهبي العريقة، والتي يرأس لجنة تحكيمها هذا العام المخرج الألماني توم تيكوير، بالإضافة لفيلمين آخرين سيعرضان ضمن قسم العروض الخاصة خارج المسابقة.

أفلام مسابقة «برليناله 2018 » ستضم أحدث أفلام المخرج الأمريكي الشهير جوس فان سانت «لا تقلق، لن يذهب بعيداً على قدميه» من بطولة النجوم خواكين فينيكس وجوناه هيل وروني مارا وجاك بلاك. كذلك يتنافس المخرج الروسي أليكسي جيرمان جونيور بفيلمه الجديد «دوفالتوف»، والفرنسي المخضرم بينواه جاكو بأحدث أفلامه «إيفا» بطولة الممثلة إيزابيل أوبير.

وتشارك الإيطالية لورا بيسبوري، التي تعود لمسابقة برلين بفيلمها «ابنتي»، وكذلك البولندية مالجورتازا سوموفيسكا بفيلم «ماج»، وسبق للمخرجتين المشاركة بأفلامهما الأولى في مسابقة برلين الرسمية.

السينما الألمانية ستكون حاضرة في المهرجان بفيلمين تم الإعلان عنهما هما «في الجزر» للمخرج توماس ستوبر و«أخي اسمه روبرت وهو أحمق» للمخرج فيليب جرونينج.

بخلاف المسابقة يعرض قسم «برليناله سبشيال» فيلمين ضمن العروض الخاصة هما فيلم «متجر الكتب» للإسبانية المخضرمة إيزابيل كوشيت و«الثورة الصامتة» للألماني لارس كرومي.

وكان المهرجان قد كشف قبل فترة عن اختيار فيلم «جزيرة الكلاب» للمخرج الأمريكي ويس أندرسون ليكون فيلم افتتاح الدورة في عرضه العالمي الأول.