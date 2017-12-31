تألق الفيلمان الايرانيان القصيران «ليلة الميلاد» (شب تولد) للمخرج اميد شمس و«القدر» (تقدير) للمخرج آذر فرامرزي في مهرجان «العين الثالثة» الدولي للأفلام الآسيوية بالهند.

وحصل «ليلة الميلاد» على الجائزة الكبرى للمهرجان بينما نال «القدر» جائزة أفضل فيلم من وجهة نظر الجمهور للمهرجان.

وانطلقت فعاليات المهرجان في الحادي والعشرين من ديسمبر الجاري واستمرت حتى الثامن والعشرين منه في مدينة مومباي الهندية.

يذكر ان «ليلة الميلاد» من انتاج محمد نجاريان وتمثيل: نادر فلاح، بابك بهشاد وسبق ان شارك في مهرجان ميامي الدولي لأفلام القصيرة بأمريكا ومهرجان «كلرمون فران» الدولي في فرنسا ومهرجان «اوهايو» للافلام المستقلة في امريكا.