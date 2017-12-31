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رقم الخبر: 210492 تاريخ النشر: كانون الأول 31, 2017 الوقت: 16:31 الاقسام: ثقافة وفن  
مهرجان «العين الثالثة» يهدي جائزتين الى فيلمين ايرانيين

مهرجان «العين الثالثة» يهدي جائزتين الى فيلمين ايرانيين

تألق الفيلمان الايرانيان القصيران «ليلة الميلاد» (شب تولد) للمخرج اميد شمس و«القدر» (تقدير) للمخرج آذر فرامرزي في مهرجان «العين الثالثة» الدولي للأفلام الآسيوية بالهند.

وحصل «ليلة الميلاد» على الجائزة الكبرى للمهرجان بينما نال «القدر» جائزة أفضل فيلم من وجهة نظر الجمهور للمهرجان.

وانطلقت فعاليات المهرجان في الحادي والعشرين من ديسمبر الجاري واستمرت حتى الثامن والعشرين منه في مدينة مومباي الهندية.

يذكر ان «ليلة الميلاد» من انتاج محمد نجاريان وتمثيل: نادر فلاح، بابك بهشاد وسبق ان شارك في مهرجان ميامي الدولي لأفلام القصيرة بأمريكا ومهرجان «كلرمون فران» الدولي في فرنسا ومهرجان «اوهايو» للافلام المستقلة في امريكا.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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