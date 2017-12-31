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رقم الخبر: 210490 تاريخ النشر: كانون الأول 31, 2017 الوقت: 16:32 الاقسام: ثقافة وفن  
إزاحة الستار عن صرح للقرآن الكريم في بنغلاديش

إزاحة الستار عن صرح للقرآن الكريم في بنغلاديش

تم اليوم الأحد 31 ديسمبر / كانون الثاني إزاحة الستار عن صرح للقرآن الكريم وذلك بمدينة «برهمان برية» البنغلاديشية.

أن هذا الصرح للقرآن الكريم الذي يكون مستوحياً من تمثال مماثل في ضواحي مكة المكرمة، تم بناؤه بالألياف الزجاجية بارتفاع 5 أمتار وعرض 2.5 متر.

وقام وزير العدل والحقوق البرلمانية في بنغلاديش في اليوم الأخير من عام 2017 بازاحة الستار عن هذا التمثال.

 وتم بناء هذا التمثال من قبل أحد الطلاب في كلية الفنون الجميلة بجامعة داكا تحت إشراف بلدية «برهمان برية» واستثمار مصرف التنمية الآسيوي في غضون 6 أشهر.

 وفي يوم امس السبت، تم اجراء التعديل الاخير على هذا التمثال الذي تم الكشف عنه اليوم الاحد .

ويذكرنا هذا التمثال بأهمية الاهتمام بالفضائل والقيم القرآنية والإسلامية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايكنا
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