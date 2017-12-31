انتخبت الفنانة الرسامة الایرانية «فرشته ستایش» باعتبارها واحدة من المنتخبین الـ۴۷ في المنافسات الإيطالیة الدولیة LYNX للعام ۲۰۱۷ لنیل جائزة فنیة إيطالیة.

و«إبتسامة الجیوکندا» هو عمل فني منتخب للرسامة ستایش في هذه المنافسة الدولیة وتم إعداده علی الخشب بصورة الوسائط المتعددة حیث یظهر صورة الرسام البریطاني المعروف رفائیل ینظر الی مشاهدیه الأوروبیین بنظرة مثیرة.

وأشار أحد مقیمي هذا الحدث الدولي إلی إختیار ستایش کأحد المتأهلین لنهائيات LYNX ۲۰۱۷ التي یشارك فیها الفنانون من 35 بلدا معربا عن حرص جالیری LUX علی إقامة معرض للفنانة الایرانية .

ووفقا لهذه المنافسات الدولیة تعرض أعمال الفنانین المنتخبین في 3 جالیریات أوروبیة شهیرة حیث استضاف جالیري LUX الفني في غضون سبتمبر ونوفمبر ۲۰۱۷ بإيطالیا وجالیري Lokarjeva في سلوفینیا، الأعمال المنتخبة للفنانین وبعد إقامة المعرض الثالث والأخیر في إیطالیا عام ۲۰۱۸ ستختتم أعمال هذه الدورة من المنافسات الدولیة .

وقد تمکنت الفنانة مؤخرا من الحضور في مرکز فني«Hannacc » في مدینة برشلونة الإسبانیة کفنان منتخب یمثل إيران .