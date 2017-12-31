  • الأحد ١٢ ربیع الثانی ١٤٣٩
  • الأحد , ديسمبر 31, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 210489 تاريخ النشر: كانون الأول 31, 2017 الوقت: 16:30 الاقسام: ثقافة وفن  
ترشيح رسامة ایرانية لنیل جائزة فنیة إيطالیة

ترشيح رسامة ایرانية لنیل جائزة فنیة إيطالیة

انتخبت الفنانة الرسامة الایرانية «فرشته ستایش» باعتبارها واحدة من المنتخبین الـ۴۷ في المنافسات الإيطالیة الدولیة LYNX للعام ۲۰۱۷ لنیل جائزة فنیة إيطالیة.

و«إبتسامة الجیوکندا» هو عمل فني منتخب للرسامة ستایش في هذه المنافسة الدولیة  وتم إعداده علی الخشب  بصورة الوسائط المتعددة حیث یظهر صورة الرسام البریطاني المعروف رفائیل ینظر الی مشاهدیه الأوروبیین بنظرة مثیرة.

وأشار أحد مقیمي هذا الحدث الدولي إلی إختیار ستایش کأحد المتأهلین لنهائيات LYNX ۲۰۱۷ التي یشارك فیها الفنانون من 35 بلدا معربا عن حرص جالیری LUX علی إقامة معرض  للفنانة الایرانية .

 ووفقا لهذه المنافسات الدولیة تعرض أعمال الفنانین المنتخبین في 3 جالیریات أوروبیة شهیرة حیث استضاف جالیري LUX الفني في غضون سبتمبر ونوفمبر  ۲۰۱۷ بإيطالیا وجالیري Lokarjeva في سلوفینیا، الأعمال المنتخبة للفنانین وبعد إقامة المعرض الثالث والأخیر في إیطالیا عام  ۲۰۱۸ ستختتم أعمال هذه الدورة من المنافسات الدولیة .

وقد تمکنت الفنانة مؤخرا من الحضور في مرکز فني«Hannacc » في مدینة برشلونة الإسبانیة کفنان منتخب یمثل إيران .

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ ايسنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/5921 sec