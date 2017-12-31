قال المتحدث باسم المجلس التنسيقي لمعرض طهران الدولي للكتاب همایون امیرزاده ان مصلى طهران سيستضيف المعرض المذكور في دورته الحادية والثلاثين.

واضاف اميرزاده ان معرض طهران الدولي للكتاب في دورته الحادية والثلاثين سيبدأ اعماله في 2 ايار / مايو ويستمر لغاية 12 ايار/ مايو عام 2018.

ولفت الى ان معرض طهران الدولي في دورته التاسعة والعشرين انتقل الى مدينة الشمس (المقر الجديد للمعارض الدولية في جنوب العاصمة طهران) الا ان بعض المشاكل في البنى التحتية ادت الى اعادة النظر في القرار السابق واتخاذ قرار بشأن إقامته في مصلى طهران بعد مناقشة الموضوع في اجتماعات المجلس التنسيقي بعد الاستماع الى وجهات نظر المسؤولين والناشطين في حقل طباعة ونشر الكتب.

وتابع: ان مذكرة تفاهم قد عقدت مع بلدية طهران لاقامة المعرض في مدينة الشمس لغاية ستة اعوام وفي حال اكتمال البنى التحتية فان معرض الكتاب سيقام فيها خلال دوراته المقبلة.

ونوه الى ان اقامة المعرض في مصلى طهران بدورته المقبلة بمثابة تعزيز للتعاون ومنح الفرصة لبلدية طهران لاكمال البنى التحتية في مدينة الشمس من اجل اقامته فيها.