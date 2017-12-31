العام الميلادي الجديد.. محطة زمنية تستحوذ اهتمام الناستستحوذ هذه المحطة الزمنية على اهتمام أغلب الناس في مختلف أنحاء العالم، ينتظرون بفارغ الصّبر تمام الساعة الثانية عشرة ليلاً ليبدأ عام جديد، علّه يكون عام تحقيق الأماني والأحلام.

عمر الإنسان يتكون من لحظات وثوان معدودة، ومن عدّة أعوام يمر الواحد تلو الآخر بلمح البصر، فالإنسان يشعر وكأنّه دخل من باب وخرج من باب آخر عندما تنتهي حياته، لهذا فالساعة، واليوم، والأسبوع، والشهر، والعام هي اللبنات الأساسيّة التي يتكوّن منها عمر الإنسان، وهي كالعملة النادرة التي إن انقضت واحدة منها لا يمكن ولا بأي حال من الأحوال استرجاعها. الاحتفالات التي تقام بالأعوام الجديدة على مستوى العالم هي احتفالات ضخمة دون أدنى شك، ولكن هذه الاحتفالات لن تكون لها تلك القيمة الفعلية دون أن يكون لقدوم العام الجديد وقع كبير في النفوس، فما تحتويه الدواخل أهمّ ممّا يظهر على التصرفات التي قد لا يتعدّى كونها مشاركة ومغازلة للآخرين فقط، وفيما يلي أهمّ ما يمكن أن يستقبل به الإنسان.

كيف نستقبل العام الجديد؟

التخطيط الجيد لما سيقوم به الإنسان في العام القادم، حيث يجب أن يضع أهدافاً عديدة تتناسب مع وضعه، وأن يلتزم العمل حتى يحقّقها في نهاية العام، ليضع أهدافاً أخرى جديدة في العام الجديد وهكذا. ويجب أن تراعي هذه الأهداف ثلاثة جوانب رئيسية بدونها لن تستقيم الحياة هي:

الجانب العقلي، والنفسي، والصحي، وتتضمّن الأهداف التي تهتم بالجانب العقلي: الإكثار من القراءة، وحضور الندوات، ومشاهدة الأفلام، وتعلّم المهارات الجديدة بكافّة أنواعها، وغيرها، أمّا الأهداف التي تهتم بالجانب النفسي فتتضمن: الاهتمام بالآخرين، والقيام بالأعمال التطوعية، والسياحة في كافة مناطق الأرض، وغيرها، أمّا الأهداف الصحية فمنها: الاهتمام بالتغذية الصحية، والاهتمام بممارسة الأنشطة الرياضية، والقيام بالفحوصات الدورية، وغيرها.

استقبال العام الجديد بنفسية جيدة وبطاقة إيجابية، فالعام الجديد يعني فرصة جديدة منحها الله تعالى لنا كي نحقق ما نصبو ونطمح إليه، ولأن الله تعالى منحنا هذه الميزة، فهذا يعني ضرورة تغيير النظرة، والبعد قدر الإمكان عن نمط التفكير السلبي الذي يقلل من عزيمة الإنسان ويبعده عن أهدافه الحقيقية التي يجب أن يقوم بها.

اغتنام فرصة العام الجديد للاهتمام أكثر باعمال الخیر والطاعة والتفكير وبالعائلة والأصدقاء، فهذا الأمر ممّا سيعمل حتماً على زيادة الروابط الأسريّة والاجتماعيّة، بالإضافة إلى تقوية أواصر المحبة والتعاون والتكافل بين الناس.

الإكثار من أعمال الخير والبر والإحسان، خاصة إن كانت هذه الأعمال على مستويات واسعة ونطق كبيرة، بحيث تساعد الآخرين على تحقيق أهدافهم خلال العام القادم.

كيف نستفيد من الزمن؟

إنّ المؤمن الواعي الصالح يغرف ويدّخر إحساناً كثيراً من مجرى الوقت، فلا يترك الوقت أو الزمن يذهب فراغاً أو سدىً وجفاءً أو استهتاراً، فالمؤمنون والمؤمنات يعملون لآخرتهم معتبرين بالقول المأثور: (عجّلوا بالصلاة قبل الفوت وبالتوبة قبل الموت) وكذلك بالكلمة المأثورة البليغة: (الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما)، ومن هنا إذا درسنا حياة الفقهاء نجد أنّهم عاشوا ولم يضيّعوا قطّ جزءاً من الوقت، حيث لا يمرّ عليهم إلّا ويستفيدون منه، أينما وجدوا وقت فراغ، بل كانوا يدرسون ويقرأون الفقه ويكتبون، حتى أننا إن دقّقنا في حياة كل واحد منهم نجد وقته مشغولاً استثمره في المعارف والعلوم.

والحقيقة الفرح بطاعة الله واتباع منهجه القويم وصراطه المستقيم كما قال الله تعالى: (قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ) (يونس:58)، أما ما يفعله الناس في رأس السنة الميلادية، هو باب من المجون والخروج على الأخلاق والقانون؟ وإن تعجب فعجب أننا نودع عام ونحن نعلم ما اقترفناه وما قصرنا في جنب الله فيه وما أطعناه وما قدمنا؛ ولم نقف مع أنفسنا ونحاسبها قبل يوم الحساب، ولم نزن أعمالنا قبل أن تزن علينا، ويسألنا الديان عن الفتيل والقطمير والنقير والمثقال ذرة من خير أو شر؟! ثم نستقبل عام لا نعلم ما يأتي فيه من أقدار وما تفعل بنا الأيام ونستهله بالمعصية؟! ونرجع نسأل أنفسنا: لماذا لا يستجيب الله منا الدعاء؟ ودائماً متخلفون وفي ذيل الركب قابعين؟ وانتزعت البركة من بيوتنا وأعمالنا وأعمارنا وأرزاقنا؟ وفساد الأولاد والزوجات وانتشار الأمراض والبلاء والغلاء؟ والجواب معلوم وبسيط: بما كسبت أيدينا، قال تعالى: (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) (الروم:41)ز