تقع منطقة شهداد في سهل لوت، على مسافة نحو 80 كم من مدينة كرمان وتعرف بأنها واحدة من أسخن مناطق العالم لأن درجة الحرارة تبلغ في بعض اجزائها 100 درجة والتي تسمى «الرمال المحترقة».

تعد شهداد احد أقدم مناطق إيران، والتي كانت تعرف سابقا باسم مركز منطقة آرتا.

جبال بلوار

سلسلة جبلية طولها 147 كم تمتد من الشمال إلى الجنوب الشرقي، والتي تفصل الجزء الجنوبي من الصحراء عن المنطقة الوسطى من البلاد وتحمي مدينة كرمان من حركة الرمال الصحراوية. في الجزء الغربي من هذه الجبال، تقع قرى سكنج، دربر، ده سفيد، بلبلوئية، حسين أباد، ويبلغ ارتفاعها في أعلى جزء منها أكثر من 4100 م.

كندم بریان (القمح المشوي)

منطقة كندم بريان (القمح المشوي) واحدة أكثر الأجزاء غموضا من منطقة شهداد، وتقع على بعد 48 كم من المدينة، بمساحة حوالى 200 كم 2. وفقا للخبراء، لا توجد اية نباتات وكائنات حية ولا إمكانيات للعيش هنا، وتغطي بقايا الحمم البركانية تلال هذه المنطقة.

ويعتقد السكان الأصليون أنه بسبب قرب المنطقة من طريق الحرير، تصور التجار اثناء اجتيازهم للمنطقة في فصل الصيف أن القمح قد شوي جراء درجات الحرارة المرتفعة، وهذا هو السبب في اطلاق التسمية المذكورة على هذه المنطقة حيث ان الذهاب اليها يمكن في فصل الشتاء وأوائل الربيع فقط.

کال شور

عند دخول هذه الصحراء سوف تواجه نهر حمض مثير للاهتمام والذي صنع اجواءً جميلة عبر الالتقاء بهذا سهل الدافئ. بطبيعة الحال، فان نهر كال شور هو نهر موسمي ويجب عليك زيارة هذه المنطقة لرؤيته خلال موسم المياه. هذا النهر يبدأ من شمال منطقة «كندم بريان» والى بدايات سهل لوت. إذا كنت تريد أن ترى النهر، يجب عليك الدخول الى منطقة «ريك بنج»، للقيام بذلك تحتاج إلى سلوك طريق نهبندان الترابي.

مضيق رتیل

على مسافة 130 كم من شهداد، تواجه واحدة من مضائق صحراء لوت العميقة والجميلة، والتي تشبه إلى حد كبير أماكن فيلم مادمكس. هنا مضيق رتيل التي تعد واحدة من أغرب أجزاء من صحراء لوت التي، للأسف، لا تزال غير معروفة تماما. وسبب تسمية المضيق هو أنه يحتوي على حيوان يسمى رتيل الابلي أو الشمسي.

طريق شهداد الى نهبندان

في ايران هناك عدد كبير من الطرق الجميلة المناسبة للسياحة، وإذا كنت تعرف عددا منها، فان معظمها في المناطق الشمالية ولكن هناك طريق في منطقة شهداد والذي لايرى مثيله سوى في الأفلام الأميركية فقط وذلك طريق شهداد إلى نهبندان. وفي حال كنت تتحرك على هذا الطريق كانك ذاهب الى نهاية العالم، انها مثل طريق في عالم البرزخ وانت المسافر الوحيد. على جانب الطريق، هناك كولت جميل وكبير يدعى قصر الجن والملك، والذي أضاف جمالا الى جمال هذا الطريق. ونقترح اجتياز هذا الطريق إلى شهداد في خطة السفر الخاصة بك.

وادي زبان مار (لسان الافعى)

تآكل التربة في الصحراء شائعة وتنتشر باستمرار على نطاق واسع. في الجزء الشرقي من الكولوتات هناك جزء كبير من تآكل التربة أدى الى حفر اخدود بعمق بضعة أمتار، وحين يشاهد من الأعلى وعبر التصوير من الأقمار الصناعية، كما لو كان هناك لسان افعى كبيرة وسط الصحراء، وخاصة الجزء الاخير، ينقسم الى فرعين ، لهذا السبب، يدعى وادي الأفعى.

كيف يمكن السفر الى شهداد؟

لرؤية هذه المعالم الجميلة، ينبغي في البداية الذهاب إلى شهداد، لذلك يجب عليك أولا الوصول إلى كرمان، باستخدام طريق كرمان - بم القديم، ومن ثم الدخول الى طريق شهداد ومن ثم التحرك باتجاه هذه المنطقة. حيث يتطلب السفر الى مسافة نحو 90 كم من كرمان. طهران – قم – کاشان – نائین – یزد – رفسنجان – کرمان (980 کیلومترا – 10 ساعات)

وان احدى الأنشطة الترفيهية الأكثر شعبية في الصحراء هي ركوب الجمال، وهي تجربة مثيرة للاهتمام في فهم حياة الصحراء. في كلوت شهداد، يمكن أيضا ركوب الجمال تحت سماء كلوت، ومشاهدة كلوت اثناء ركوب الجمل.