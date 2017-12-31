مع اقتراب موعد الامتحانات يصاب الطلاب بحالة من الذعر والقلق والخوف ويتعرضون لعدم التركيز وخفقان القلب، وفي هذه الحالة يجب أن يكون للأبوين دور في دعم أبنائهم وتشجيعهم. وقالت الدكتورة إيناس شوقي أخصائي الطب النفسي، إن الخوف والقلق قبل فترة الامتحانات أعراض طبيعية يصاب بها الطلاب وهنا يأتي دور الأسرة في الدعم والتشجيع من خلال عدة نصائح وهي:

توفير جو هادئ في البيت وعدم المشاجرات الزوجية حتى لا يصاب الأبناء بحالة من الذعر وعدم التركيز والاضطرابات.

توفير الأطعمة المناسبة التي تساعد الطلاب على التركيز مثل السمك والشوكولاتة والفواكه والعصائر الطبيعية.

تشجيع الأبناء على الابتعاد عن الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء فترة الامتحانات للتركيز وعدم التشتت.

تحديد ساعة في اليوم للترفيه من خلال مشاهدة التليفزيون أو الخروج.

تشجيع الأبناء من خلال تقديم الهدايا والمفاجآت في حالة حصولهم على درجات عالية في الامتحان.

مساعدة الطلاب على تنظيم الوقت في المذاكرة والدعم المستمر.

وأضافت: بهذه النصائح يستطيع الأبوان الوقوف بجانب أبنائهما خلال هذه المرحلة الصعبة، ويجب عليهما المثابرة والصبر لتخطي هذه المرحلة.