انتشرت مؤخرًا تقارير عن أن النجم كريستيانو رونالدو، يفكر في الرحيل عن نادي ريال مدريد الإسباني نهاية الموسم الحالي.

وترددت أنباء أن علاقة اللاعب البرتغالي بفلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي غير جيدة في الوقت الراهن، خاصة أن هناك تجاهل لمطالبة اللاعب بتحسين شروط عقده، حيث يتقاضى أجرًا سنويًا أقل من ليونيل ميسي نجم برشلونة ونيمار لاعب باريس سان جيرمان.

ويعتبر مانشستر يونايتد الإنجليزي النادي السابق لصاروخ ماديرا، من ضمن أبرز المرشحين للحصول على خدمات الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، إذا قرر الرحيل عن ملعب ساتنتياجو برنابيو.

وفي هذا الصدد قالت صحيفة مانشستر إيفينينج نيوز، أن المانيو بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، ينوي بالفعل إبرام صفقة كبيرة الصيف المقبل، وقد تكون التعاقد مع رونالدو.

ومع ذلك أشارت الصحيفة إلى أن تعاقد مورينيو مع كريستيانو، سيحمل بين طياته مخاطرة كبيرة، وذلك لأن اللاعب عمره 32 عامًا، ويعيش السنوات الأخيرة في مسيرته المهنية، وبالتالي فإن (السبيشيال وان) لا يضمن تألقه مجددًا على ملعب أولد ترافورد في حال التعاقد معه مقابل مبلغ خيالي.