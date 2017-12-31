واصل واشنطن كابيتالز تفوقه على نيوجيرزي ديفلز وفاز عليه 5-2 الليلة الماضية في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية ليتقدم إلى المركز الأول في مجموعة متروبوليتان.

وحملت أهداف كابيتالز توقيع لاعبيه كريستيان جوس وجون كارلسون ومات نيسكانن وتوم ويلسون ونيكلاس باكشتروم، وأنقذ برادن هولتبي حارس مرمى واشنطن 25 محاولة على شباكه.

وأحرز جون مور وترافيس زايتش هدفي نيوجيرزي الذي خسر للمرة الأولى في الوقت الأصلي منذ التاسع من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بينما أنقذ حارس المرمى كوري شنايدر 30 محاولة على شباكه.

وهذا هو الفوز العاشر لكابيتالز على ديفلز مقابل خمس هزائم منها ثلاث في الوقت الأصلي.

وبعد الهزيمة أصبح ديفلز يتخلف بنقطة واحدة عن كابيتالز في مجموعة متروبوليتان.

وفي مواجهات أخرى فاز ناشفيل بريديتورز على ضيفه مينيسوتا وايلد 3-صفر بينما فاز فلوريدا بانثرز في ملعبه على مونتريال كندينز 2-صفر.