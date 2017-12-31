أعلن مسؤولو بعثة منتخب العراق ببطولة خليجي 23 بالكويت أن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم فاتح وزير الداحلية الكويتي بشأن دخول الجماهير العراقية إلى الكويت، لمساندة أسود الرافدين في مباراة نصف النهائي أمام الإمارات الثلاثاء.

وقال عضو المكتب الاعلامي لاتحاد الكرة محمد خلف في تصريحات خاصة: "اللجنة المنظمة للبطولة أبلغتنا بأن رئيس مجلس الأمة الكويتي، خاطب وزارة الداخلية الكويتية بشأن حصول تأشيرات الدخول للجماهير العراقية".

وأضاف: "وزارة الداخلية الكويتية وافقت بشرط التنسيق مع نظيرتها العراقية، ورفع أسماء الجماهير الراغبة بحضور المباراة عن طريق الداخلية العراقية من أجل تنظيم عملية دخولهم".

وأشار إلى أن الوفد العراقي والاتحاد يبذلان جهودًا حثيثة، لتأمين تأشيرات الدخول للجماهير ومناصرة الفريق العراقي في مباراة نصف النهائي أمام الإمارات، وأن الجميع حريص على السماح للجماهير بالتواجد في الملعب.