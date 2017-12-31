ارتفعت حصيلة الاصابات في المواجهات المندلعة بين قوات العدو الصهيوني والمتظاهرين الفلسطينيين في مختلف نقاط التماس مع قطاع غزة إلى 170إصابة بالرصاص الحي وقنابل الغاز من قبل الجنود الصهاينة.

وبحسب وكالة "فلسطين اليوم" نقلا عن مصادر طبية، فقد أصيب 50 شخصاً بجراح مختلفة بالأعيرة النارية المباشرة منهم 5 إصابات في حالة خطيرة.

وأوضحت المصادر أن 11 شخصاً أصيبوا شرق جباليا منها واحدة خطيرة في البطن و19 شرق غزة منها واحدة خطيرة في الرأس و6 شرق البريج منها واحدة خطيرة في الصدر و14 شرق خان يونس منها واحدة خطيرة في البطن وأخرى في الحوض. كما أصيب 120 مواطناً اختناقاً بالغاز، حيث تمت معالجتهم ميدانياً.

وذكرت الوكالة أن القوات الصهيونية أمطرت المتظاهرين على الحدود الشرقية للقطاع بعشرات قنابل الغاز المسيلة للدموع، والتي تسببت باختناق عشرات الشبان والصحفيين.

واندلعت مواجهات في مختلف نقاط التماس مع قوات العدو على الحدود الشرقية لقطاع غزة غضبا ونصرة للقدس ورفضا لقرار ترامب.

ونقل شهود عيان أن القناصة انتشرت قرب بلدة عبسان الجديدة حيث يتواجد المتظاهرون، وفي مدينة رفح لوحظ تجمع للجيبات العسكرية الصهيونية مقابل المتظاهرين شمال البرج الاحمر ومقابل صوفا شرق رفح.

وتشهد أجواء قطاع غزة تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع وذلك بعد القصف الذي استهدف نقطة رصد للمقاومة شرق المدينة.

هذا وشيّع الفلسطينيون في غزة الشهيد محمد جمال مصلح الذي قضى متأثراً بجروح أصيب بها في مواجهات مخيم البريج في جمعة الغضب. وقد جابت مسيرة التشييع شوارع غزة وهتف المتظاهرون خلالها بشعارات الدعم للقدس والاستمرار في الانتفاضة نصرة لها.

وكان الشاب الفلسطيني من مدينة المغازي قد استشهد متأثرا بجراحه خلال المواجهات مع قوات العدو الصهيوني حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس السبت.

وأفادت وكالة "فلسطين الآن" عن الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، بأن الشاب جمال محمد مصلح 20عاما استشهد متأثراً بجراح أصيب بها الجمعة شرق مدينة البريج وسط قطاع غزة، خلال المواجهات مع القوات الصهيونية على الحدود.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن، مساء الجمعة، إصابة 383 فلسطينيا بجروح وحالات اختناق، في مواجهات اندلعت مع قوات العدو الصهيوني، في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع 293 إصابة في مواقع مختلفة من الضفة.

وأوضحت أن من بينها أربع إصابات بالرصاص الحي، و63 بالرصاص المطاطي، و217 بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، إضافة لتسع إصابات أخرى جراء الاعتداء بالضرب من الجنود الصهاينة.

وفي قطاع غزة تعاملت الطواقم مع 90 إصابة في مناطق مختلفة من الحدود الشرقية للقطاع، منها 49 بالرصاص الحي، و32 بالاختناق، و9 إصابات أخرى (بسبب السقوط أثناء المواجهات).

وكانت مسيرات وتظاهرات قد انطلقت الجمعة في مختلف الأراضي الفلسطينية، استنكاراً ورفضاً لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعلان القدس عاصمة لكيان العدو، وذلك في إطار جمعة الغضب الرابع.

وشهدت مدينة غزة مسيرة تحت عنوان "نصرة القدس"، حشوداً غفيرة، تحدّث خلالها القيادي في حركة "حماس" مشير المصري حيث شدد على أن "كل القرارات الأميركية لن تغير من حقائق التاريخ شيئًا، فنحن الورثة الحقيقيون لهذه الأرض".

وتابع المصري "كل الجهود العربية والإسلامية يجب أن تتجه ضد الاحتلال لوقف مخططاته التهويدية"، مضيفاً "إنّ الاحتلال على أرض فلسطين ما هو إلا حالة استثنائية في تاريخ قضيتنا، وهو إلى زوال، ولن نفرط بأي شبر من فلسطين".

وأضاف "المطلوب فلسطينيًا التوافق على استراتيجية وطنية تحررية ترتكز على إتمام المصالحة لمواجهة كل التحديات التاريخية الطارئة على قضيتنا"، مطالباً كل القوى الفلسطينية والعربية أن تكون شاهدة على إتمام استحقاقات المصالحة.

وشدد على ضرورة سحب الاعتراف بالاحتلال وانهاء مشروع التسوية وعدم المراهنة عليها بعد أن أثبتت فشلها، مضيفاً "يجب وقف التنسيق الأمني الذي يشكل كارثة أمام انتفاضة القدس، ورفع العقوبات عن غزة".

أما في مدينة الخليل، فقد اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال بعد قمعها مسيرة نصرة للقدس بإطلاق قنابل الغاز تجاه المتظاهرين، فيما منع جيش الاحتلال الصحفيين من التغطية خلال المواجهات في باب الزاوية واستهدفهم بقنابل صوت، فارضاً حظر تجول على المواطنين، وأفيد بهذا الصدد عن إصابتين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل.

وفي بلدة "جيوس" شرق قلقيلية، اندلعت مواجهات عنيفة بين شبان الانتفاضة وقوات الاحتلال، تماماً كما حصل في محافظة سلفيت، وعند حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس.

كما أفيد عن اندلاع مواجهات عنيفة في قريتي "بدرس" وبلعين غرب رام الله، وسط إطلاق كثيف للغاز السامة.