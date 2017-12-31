قضت محكمة جنايات القاهرة السبت، الحكم بالسجن 3 سنوات بحق الرئيس المصري السابق محمد مرسي في قضية إهانة القضاة قبل عزله عام 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاماً واحداً.

كما قضت المحكمة بإلزام مرسي بدفع مليون جنيه للقاضي محمد النمر على سبيل التعويض المدني المؤقت، لاتهامه بإهانة القضاء.

وكانت النيابة العامة قد وجهت له و 24 آخرين من السياسيين والنشطاء والإعلاميين تهم "إهانة المحاكم والسلطة القضائية، وسب أعضاء الهيئة القضائية، والإخلال بمقامهم من خلال الإدلاء بأحاديث تليفزيونية وإذاعية عبر القنوات الفضائية".

وبعد عزله، مثل مرسي للمحاكمة في أكثر من قضية وصدر عليه من قبل حكمان نهائيان بالسجن 45 عاماً.

والجدير ذكره أنه يحق للرئيس السابق الطعن على الحكم الجديد أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية، ولها أن تؤيد الحكم أو تعدله، وإن ألغته تنظر القضية بنفسها.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت أحكاماً في 18 حزيران/ يونيو 2016 بالسجن المؤبد على 11 متهماً بينهم الرئيس السابق مرسي في قضية التخابر مع دولة خارجية. كما أصدرت حكماً آخر بحق مرسي بالسجن 15 عاماً.

في سياق آخر أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم على كنيسة مارمينا في حلوان جنوبي العاصمة المصرية القاهرة، الجمعة، والذي أدى إلى مقتل 9 أشخاص من بينهم شرطي.

وأوضحت وزارة الداخلية المصرية إن مسلحا أطلق النار على مصلين ورجال شرطة يحرسون الكنيسة، فقتل تسعة أشخاص على الأقل قبل إصابته وإلقاء القبض عليه.

وقالت الكنيسة الأرثوذكسية إن المسلح أطلق النار في البداية على متجر يملكه مسيحي في مكان يبعد نحو 4 كيلومترات، فأردى رجلين قتيلين قبل أن يتوجه إلى كنيسة مارمينا، حيث أطلق النار وحاول إلقاء عبوة ناسفة.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية عن هوية منفذ الهجوم، وقالت إنه يدعى إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى، وقد نفذ هجمات عدة ضد رجال الأمن منذ العام الماضي.

وأقيمت جنازة مشتركة لثمانية من القتلى مساء الجمعة في كنيسة السيدة العذراء بحلوان، في حين وضعت قوات الأمن في حالة تأهب، لا سيما وأن الهجوم يأتي في وقت يحتفل فيه المسيحيون بالأعياد.

وقال شاهد عيان إن إطلاق النار بدأ في العاشرة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، واستمر أكثر من 15 دقيقة، وإن رجل الشرطة قتل عندما كان يغلق باب الكنيسة لمنع المهاجم من الدخول.

ونعى البابا تواضروس بطريرك الأقباط الأرثوذكس الضحايا. وقال بيان رئاسي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم تعازيه لأسر القتلى متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأدان شيخ الأزهر أحمد الطيب الهجوم "الإرهابي الغادر" على الكنيسة. وقال في بيان إن "الهجمات الإرهابية النكراء التي تستهدف الأخوة الأقباط في أيام الأعياد تستهدف الوطن ووحدته أكثر مما تستهدف أتباع هذا الدين أو ذلك".