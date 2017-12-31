أفاد مصدر محلي باستشهاد 10نساء يمنيات بغارة جوية للتحالف السعودي صباح السبت استهدفت مزرعة شرقي منطقة قطابة في مديرية الخوْخة جنوب محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن.

وكانت وزارة الصحة اليمنية قد كشفت مساء الجمعة عن استشهاد أكثر من 136 مدنياً بغارات جوية للتحالف السعودي خلال الأسبوعين الماضيين بالإضافة إلى تدمير معظم المرافق الصحية في المحافظة نفسها. كما أعلنت الوزارة محافظة الحديدة منطقة منكوبة صحياً، وفق المؤشرات الصحية والبيانات الميدانية لديها.

ميدانياً، تتواصل المواجهات العنيفة بين قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية من جهة وقوات الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي والتحالف السعودي من جهة أخرى في منطقة الموشج جنوبي مديرية الخوْخة. يأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من استعادة الجيش واللجان سيطرتهما على عدد من المواقع في ذات المديرية.

وفي جبهة نِهْم، أفاد مصدر عسكري يمني بمقتل وجرح 13 عنصراً من قوات الرئيس المستقيل هادي أثناء تصدي الجيش واللجان لعمليات زحفهم باتجاه تلتي السلطاء والبارك في منطقة الحول.

وأوضح المصدر بأن قوات هادي والتحالف السعودي حاولت مسنودة بغارات جوية، إضافة إلى غطاء صاروخي ومدفعي على الأرض دعم عملية التقدم، مشيراً إلى أن انتهاء عمليات زحف قوات هادي والتحالف السعودي دون إحراز أي تقدم يذكر في مديرية نِهْم شمالي شرق صنعاء.

في غضون ذلك، شنّ الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية جديدة على مواقع قوات هادي بمحافظة الجوف، حيث استهدفت العملية الهجومية للجيش واللجان مواقع قوات هادي في منطقة الغرفة والتلّة البيضاء بمديرية المصّلوب شمالي غرب المحافظة، في حين أحبط الجيش واللجان عملية زحف كبيرة ومدعومة بغارات جوية للتحالف السعودي على منطقتي الخَنْجَر والمهامشية في مديرية الخَبْ والشّعْف.

وافاد مصدر عسكري يمني بأن طائرات التحالف السعودي شنّت 25 غارة لإسناد عملية الزحف التي رافقها قصف صاروخي ومدفعي مكثف على المنطقتين التي يسيطر عليهما الجيش واللجان الشعبية، مؤكداً انتهاء زحف قوات هادي والتحالف السعودي دون إحراز أي تقدم في المديرية التي تعد من أكبر مديريات محافظة الجوف من حيث المساحة.

هذا، وصدّ الجيش واللجان عملية تسلل جديد لقوات هادي في وادي شواق بمديرية الغَيل، ما أسفر عن مقتل وجرح 11 عنصراً من قوات هادي جنوب غرب محافظة الجوف الواقعة أقصى شرق اليمن.

وعند الحدود اليمنية السعودية، أسقطت الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية طائرة استطلاع للتحالف السعودي في مديرية حرض الحدودية في محافظة حَجّة غرب اليمن، فيما أعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن مقتل وجرح عدد من الجنود السعوديين وقوات هادي إثر هجوم للجيش واللجان على مواقعهم في جيزان، حيث تمكن الجيش واللجان الشعبية من شنّ عملية هجومية على مواقع الجيش السعودي وقوات هادي في قرية الخِل بجيزان السعودية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وسبق أن أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية عشرات الطائرات التجسسية المعادية من ضمنها إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من إم كيو ريبر الأكثر تطورا في العالم في منطقة جدر شمال العاصمة صنعاء مطلع أكتوبر الماضي.

إلى ذلك، قصف الجيش واللجان بالمدفعية تجمعات الجنود السعوديين وقوات هادي في رقابة السديس، وموقع الحدادي قبالة منفذ الخضراء الحدودي بنجران السعودية.